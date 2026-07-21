Tamaulipas hace su parte para tener una frontera segura: Américo Villarreal

-Entrega gobernador cuatro Estaciones Seguras en la ribereña

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Julio 21 de 2026.- Como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en la carretera la ribereña, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó la Estación Segura Valadeces en el municipio de Díaz Ordaz, una de las cuatro estaciones edificadas en esta vialidad fronteriza, con una inversión total de 223 millones de pesos, y afirmó que Tamaulipas hace su parte para tener una frontera segura.

“La presidenta, en La Mañanera del Pueblo, aseguró que no puede haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados de la frontera; sobre esta convicción es que Tamaulipas hace su parte y, en particular, la vigilancia y la movilidad segura en la Ribereña forman parte de un esfuerzo común en el que participan la Federación, el Estado y los municipios ribereños”, señaló.

Al continuar con su gira de trabajo por la frontera, y tras presidir la Mesa de Construcción de Paz en el C5 de Reynosa, indicó que la coordinación es el cuarto eje que la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto para el éxito de su estrategia de seguridad y paz, por lo que Tamaulipas ha planteado “una estrategia integral que empieza con el fortalecimiento de la Guardia Estatal como corporación, la atención cotidiana y permanente, la coyuntura a través de las Mesas de Construcción de Paz”.

El mandatario estatal detalló que la estrategia contempla la adquisición de equipo moderno y de vanguardia, el impulso a la infraestructura que eleva la presencia en el territorio y, “aportando un papel decisivo, se marca la construcción de Estaciones Seguras que tenemos diseminadas en la carretera del estado, en algunas partes a 50 km cada una de ellas, y como ya se señaló aquí, en esta (carretera) ribereña, una cada 25 kilómetros, para mejorar las oportunidades de tránsito y comercio”.

“Estas cuatro estaciones son la primera fase de 15: la de Reynosa Norte, otra a la altura de Miguel Alemán, esta en la que nos encontramos y la de Camargo, que fue, por cierto, la estación que la presidenta Claudia Sheinbaum visitó en enero de este año durante su construcción, cuando recorrimos juntos esta carretera desde Reynosa hasta Nuevo Laredo”, agregó.

“Se trata de que se vigile cada kilómetro de la carretera, se atienda a la población y que el despliegue sea prácticamente permanente, y todo esto es con la intención de que tengamos cada vez una mejor calidad y oportunidad de vida todos los que habitamos en esta gran nación que es México y en este gran territorio que es Tamaulipas”, puntualizó.

Añadió que también se pondrá la primera piedra de la Estación Segura en la Laguna Escondida, en Reynosa.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, reiteró el compromiso de continuar con la encomienda dentro de este proyecto y seguir llevando infraestructura de seguridad a cada rincón de Tamaulipas.

“Son Estaciones Seguras en terrenos de 2,500 metros cuadrados. Cada estación con 536 metros cuadrados de construcción, proyectadas a lo largo de toda la franja fronteriza de Tamaulipas, con el objetivo de garantizar presencia institucional permanente, dijo.

Cada estación cuenta con diversas áreas como atención al usuario de carreteras, oficinas, estancia para elementos y acondicionamiento físico.

Durante este evento acompañaron al gobernador la presidenta municipal de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz; el comandante interino de la Cuarta Región Militar, Rubén Darío Díaz Esparza; el secretario de Seguridad, Carlos Arturo Pancardo, y el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, además de mandos de la Guardia Nacional y autoridades civiles.