SSPT y el ITACE entregan 203 constancias de capacitación laboral en el CEDES Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 21 de 2026.- Al ser la capacitación laboral y el fomento al empleo pilares fundamentales de la estrategia de reinserción social implementada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) 203 personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria recibieron constancias que acreditan su formación para el trabajo.

Durante los meses de abril, mayo y junio, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) impartió diferentes especialidades a 186 hombres y 17 mujeres que se encuentran cumpliendo procesos privativos de la libertad en este centro penitenciario.

Con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal y la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, la SSPT trabaja de manera interinstitucional para brindar a PPLs herramientas efectivas que les faciliten la colocación en el mercado laboral una vez que recuperen su libertad, así como seguir sustentando a sus familias mediante el autoempleo en los talleres del CEDES.

A través de su Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, la SSPT acerca las capacitaciones laborales, insumos para el autoempleo y promueve los servicios y productos hechos en CEDES para su comercialización al exterior, previniendo así la reincidencia delictiva.