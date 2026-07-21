Fortalece STPS prevención del trabajo infantil con jornada informativa para estudiantes en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 21 del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención del trabajo infantil y promover el respeto a los derechos de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó una sesión informativa dirigida a estudiantes del Instituto Iberoamericano, como parte del Plan para el Combate al Trabajo Infantil y Protección de los Derechos de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que, siguiendo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, la dependencia impulsa acciones permanentes para generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre la importancia del trabajo digno, la protección de los derechos laborales y la erradicación del trabajo infantil, fortaleciendo una sociedad más justa e incluyente.

Durante la jornada, personal de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, adscrita a la Dirección General de Inspección y Previsión Social, brindó información a las y los estudiantes sobre los derechos que protegen a las personas adolescentes trabajadoras, las condiciones legales para su incorporación al ámbito laboral y la importancia de privilegiar su desarrollo integral y educativo.

Asimismo, se entregó material informativo y se promovió la reflexión sobre la corresponsabilidad de la sociedad, las instituciones educativas y las familias para prevenir situaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La actividad estuvo a cargo del auxiliar de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, Rafael Laddaga Cura, bajo la coordinación de la titular del área, Herleny Lizet Tamez Mata. En el evento se desarrollaron cuatro sesiones informativas, con la participación de 36 estudiantes del Instituto Iberoamericano de Ciudad Victoria.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirmó su compromiso de impulsar estrategias de sensibilización y prevención que garanticen el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, en el marco del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.