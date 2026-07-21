DIF Tamaulipas y Operation Smile México impulsan jornada de cirugías gratuitas de labio y/o paladar hendido

-Personal del organismo brinda transporte y acompañamiento a 13 pacientes que participan en la campaña médica realizada por Operation Smile México en Monterrey, Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León.- Julio 21 de 2026.- Con el compromiso de brindar atención médica especializada a quienes más lo necesitan, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, en coordinación con la Fundación Operation Smile México A.C., participa en una jornada de valoración y cirugías gratuitas para niñas, niños y jóvenes con diagnóstico de labio y/o paladar hendido.

Esta acción permite que 13 pacientes tamaulipecos reciban atención integral en el Hospital Christus Muguerza Sur, en Monterrey, Nuevo León, gracias al apoyo de especialistas de Operation Smile, organización internacional con presencia en más de 60 países, dedicada a transformar la vida de pacientes de escasos recursos mediante procedimientos quirúrgicos seguros y atención multidisciplinaria.

La jornada contempla tres etapas: el 18 de julio se realizaron las valoraciones médicas por especialistas; el 19 de julio se determinaron los candidatos a cirugía y, del 20 al 24 de julio, se llevan a cabo las intervenciones quirúrgicas.

Tras las valoraciones médicas, cinco de los 13 pacientes tamaulipecos fueron considerados aptos para recibir la cirugía reconstructiva. Esta campaña médica se realiza una vez al año, por lo que representa una oportunidad invaluable para que niñas, niños y jóvenes accedan de manera gratuita a procedimientos especializados que transforman su calidad de vida.

Como parte de esta colaboración, personal del DIF Tamaulipas brinda el traslado y acompañamiento a las y los beneficiarios durante todo el proceso de valoración y atención quirúrgica, garantizando que las familias reciban el respaldo necesario.

Los pacientes beneficiados con las valoraciones y las cirugías reconstructivas provienen de los municipios de Victoria, El Mante, Nuevo Laredo, Padilla, Tula y Xicoténcatl, resultado del trabajo coordinado para acercar servicios médicos de alta especialidad a la población que más lo requiere.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de seguir generando oportunidades que mejoren la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, mediante alianzas que hacen posible el acceso a tratamientos médicos especializados de manera gratuita.