Amplía UTTN oportunidades académicas y laborales para sus estudiantes mediante convenio empresarial

Reynosa, Tamaulipas.- Julio 21 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la formación profesional de las y los estudiantes y ampliar sus oportunidades de desarrollo académico y laboral, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) firmó un convenio de colaboración con la empresa International Mental Group.

Tadeo Luebbert Iberri, rector de la universidad, signó este convenio con Laura Astrid Zapata Espinoza, representante de la empresa, mediante el cual las y los estudiantes podrán acceder a diversos beneficios orientados a complementar su preparación profesional, entre ellos, visitas académicas, estadías, escuela práctica, estancias de profesores, asesoría especializada y oportunidades laborales a través de la bolsa de trabajo de la empresa.

El rector refirió que, con esta alianza estratégica, la universidad e International Mental Group reafirman su compromiso con la educación de calidad, la vinculación efectiva entre la academia y el sector productivo, así como con la formación de capital humano altamente capacitado.

Enfatizó que estas acciones se realizan en concordancia con la visión humanista que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.

Durante la firma del convenio también estuvieron presentes como testigos Fabricio Sánchez Márquez, director de Vinculación de la UTTN; y Marisol Treviño Hernández, jefa del Departamento de Prácticas y Estadías.