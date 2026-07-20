Tamaulipas aporta 12 representantes a la Delegación Mexicana rumbo a los Juegos Centroamericanos 2026

–Abandera presidenta a la delegación mexicana

Ciudad de México.- Julio 20 de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, acto en el que deseó éxito a los atletas, entrenadores y jueces que representarán al país en la justa regional que se celebrará del 31 de julio al 8 de agosto.

En el evento también estuvo presente el Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, así como el Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano, quien asistió en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

En esta delegación, Tamaulipas aporta doce representantes entre atletas, entrenadores y jueces, quienes buscarán contribuir a la actuación de México en la máxima justa deportiva de la región.

Los tamaulipecos son Axel Miranda Ramos, de Ciudad Madero, en softbol; Luis Julián Rodríguez Saucedo y José Refugio Saucedo, de Tampico, también en softbol; además del integrante del integrante del cuerpo técnico Julio César Guerrero Castilla, de Tampico.

Asisten también los hermanos Josué y Brandon Lopez Ríos en Voleibol, así como Héctor Rafael Altamirano en Handball.

La representación estatal también la integran el árbitro de ajedrez Felipe Adolfo Salazar González; la gimnasta Kimberly Salazar López; el canoísta Diego Alexander Popa Olivella; la judoca Edna Guadalupe Carrillo Torres, todos de Tampico; así como la árbitra de judo Elizabeth González Orozco, de Ciudad Victoria.

Los representantes tamaulipecos acudirán a la competencia con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien, a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas y la Secretaría de Bienestar Social, mantiene el impulso al deporte de alto rendimiento y al desarrollo de los atletas que representan al estado en competencias nacionales e internacionales.