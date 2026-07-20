Será el TNPM, el congreso de turismo comunitario más grande de Latinoamérica: Sectur

-Se instalaron de forma híbrida, los comités de trabajo y organización del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará en Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Julio 20 de 2026.- Las autoridades federales, estatales y municipales realizaron un encuentro híbrido con el fin de instalar los comités de trabajo y organización, y efectuar un recorrido por las instalaciones de la Expo Tampico y sus inmediaciones, donde se realizará del 26 al 29 de noviembre, el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en su edición 2026 en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario de Turismo Benjamín Hernández Rodríguez encabezó el recorrido, el encuentro y la instalación de los comités con los tres niveles de gobierno.

“No tengo duda de que, trabajando unidos, entregaremos un Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos (TNPM) que será referente a nivel nacional y que fortalecerá el posicionamiento de Tamaulipas como un destino turístico competitivo, organizado y hospitalario”, indicó.

El TNPM proyectará la grandeza de nuestro estado y generará beneficios para nuestros destinos turísticos, nuestras comunidades y todos los sectores que participan en esta actividad, refirió el funcionario

En representación de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez estuvo, Miguel Aguiñiga Rodríguez, Titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo de México destacó la magnífica ubicación y amplitud del complejo donde se realizará la fiesta de los pueblos

También pronosticó que se superarán los indicadores de la edición del 2025, realizada en Pachuca, Hidalgo, donde se lograron 62,941 asistentes registrados; 90 compradores especializados y 3,010 citas de negocios en el Pabellón.

En la integración de los comités para el encuentro estuvieron: Harold Sanders Palacios, director de Infraestructura de la Secretaria de Turismo de Tamaulipas; Mónica Villarreal, presidenta municipal de Tampico; René Lara Cisneros, presidente municipal del Pueblo Mágico de Tula entre otros funcionarios y funcionarias de los tres órdenes de gobierno.