Seguridad y asistencia en carreteras posiciona a Tamaulipas como destino turístico del noreste mexicano

-A través de una red de 25 Estaciones Seguras, la Guardia Estatal trabaja día y noche para prevenirel delito y brindar asistencia a conductores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 20 de 2026.-En los últimos años, las playas tamaulipecas se han convertido en el destino predilecto de turistas, principalmente en el periodo vacacional de verano, alcanzando una cifra histórica superior a los 17 millones de visitantes durante el 2025 y una derrama económica que superó los 16 millones de pesos.

Estos números reflejan la confianza en la seguridad de las vías terrestres de la entidad, en las cuales opera la Guardia Estatal de Apoyo Carretero a través de una red de 25 Estaciones Seguras, edificaciones que sirven como paraderos y que cuentan con un área de monitoreo enlazada al sistema de videovigilancia, así como una sala de espera climatizada en la que algunas personas pernoctan cuando presentan algún imprevisto que les dificulta continuar su viaje.

La distribución de las Estaciones Seguras, ubicadas cada 50 kilómetros, permite una cobertura integral de la red carretera, con recorridos permanentes que permiten brindar una atención inmediata ante emergencias, fallas mecánicas, así como acciones de prevención y combate al delito; de esta manera, en el último año, la Guardia Estatal de Apoyo Carretero realizó más de 29 mil servicios operativos de asistencia a la ciudadanía, atención a accidentes e inspecciones vehiculares.

Para fortalecer estas acciones, el gobernador, Américo Villarreal Anaya, autorizó la construcción de 15 Estaciones Seguras que acortarán la distancia a 25 kilómetros entre las que se encuentran actualmente operando en la frontera, incrementando así la presencia de la Guardia Estatal desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.

Durante el periodo vacacional de verano se fortalecen las rutas desde Monterrey, Nuevo León, hacia las ciudades tamaulipecas de Nuevo Laredo, Tampico y Victoria; de Reynosa al estado de San Luis Potosí, de Matamoros a Tampico y de Victoria a Ciudad Mante; incrementando la presencia policial en las vías que conducen a los principales destinos turísticos.

En Tamaulipas, los lugares que registran una mayor afluencia son: las playas Miramar en Ciudad Madero; La Pesca en Soto la Marina; Bagdad en Matamoros; Barra del Tordo en Aldama; La Carbonera en San Fernando; así como ríos y balnearios entre los que destacan El Chorrito en Hidalgo y la Biosfera del Cielo, en el municipio de Gómez Farías.

Cabe destacar, el servicio no es exclusivo de los periodos vacacionales, se opera las 24 horas del día los 365 días del año.

En el 2025 esta corporación culminó el año con 117 mil patrullajes de seguridad en los que recorrieron aproximadamente 42 mil kilómetros, resultado que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) prevé superar durante este 2026 con la próxima inauguración de las primeras Estaciones Seguras de la región fronteriza.