Refuerza SST acciones preventivas para evitar accidentes en temporada vacacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 20 de 2026.- Con el aumento de movilidad y actividades recreativas durante el periodo vacacional, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, instruyó al personal de la dependencia estatal a reforzar las campañas de prevención para contribuir a la disminución de los accidentes viales, en lugares recreativos y en el hogar.

Fue a través de la Directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, quien emitió los avisos preventivos y de participación a los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, para apoyar en la coordinación entre las instituciones y dependencias municipales, para evitar accidentes en estas vacaciones de verano.

“Este trabajo preventivo, que cada año el gobernador Américo Villarreal Anaya despliega el operativo preventivo y de atención, contribuye de manera efectiva para evitar accidentes en los lugares antes mencionados y se realiza con el objetivo de proteger a la población tamaulipeca, ya que es en los periodos vacacionales cuando se llegan a incrementar”, destacó Juárez Delgado.

Dijo que se trata de evitar ahogamientos, asfixias, caídas, quemaduras, envenenamientos e intoxicaciones, y es a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) que se hacen acciones para disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad, ya que es un trabajo coordinado con todas las dependencias, en donde también se suma el CRUM para la atención prehospitalaria y llamadas de emergencia.

Cabe mencionar que son los accidentes de vehículos de motor los que más se llegan a registrar en los periodos vacacionales, seguidos de los ahogamientos, ya sea en albercas, ríos y playas; para ello, la funcionaria estatal recomendó a la población revisar el vehículo antes de salir a carreta, respetar los límites de velocidad, no manejar cansado y utilizar el cinturón de seguridad.

En lo referente a los ahogamientos se debe supervisar el entorno en donde se encuentra el río o balneario; evitar nadar en solitario, bajo los efectos del alcohol u otras sustancias; utilizar dispositivos de flotación en actividades acuáticas; y respetar las condiciones del entorno como la profundidad, corrientes o el clima.

Por último la funcionaria estatal reiteró que la Secretaría de Salud, reafirma su compromiso de fortalecer las acciones preventivas y de promoción a la salud para evitar daños y lesiones graves a causa de los accidentes y que toda la población tenga unas vacaciones seguras.