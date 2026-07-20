Refuerza Protección Civil Tamaulipas prevención y atención de emergencias con más de 10 mil capacitaciones durante el primer semestre de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 20 de 2026.- Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la cultura de la prevención y proteger la integridad de las familias tamaulipecas, la Coordinación Estatal de Protección Civil consolidó importantes acciones durante el primer semestre de 2026 en materia de capacitación, supervisión, difusión y atención de emergencias.

Durante este periodo, se impartieron más de 10 mil cursos de capacitación y actualización dirigidos a personal operativo, instituciones públicas, empresas y sociedad civil, fortaleciendo los conocimientos y capacidades de respuesta ante situaciones de riesgo, así como la preparación de la población para actuar de manera oportuna ante cualquier contingencia.

Como parte de las estrategias para fomentar una cultura de la prevención, también se llevaron a cabo mil 843 actividades de difusión, mediante campañas informativas, pláticas y acciones de sensibilización orientadas a promover medidas preventivas y fortalecer la participación ciudadana en la gestión integral de riesgos.

En materia de inspección y supervisión, la dependencia realizó 972 revisiones a establecimientos en diferentes municipios del estado, verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normatividad vigente, con el propósito de prevenir accidentes y proteger la integridad de trabajadores, usuarios y población en general.

Asimismo, durante el primer semestre del año se atendieron mil 772 solicitudes de emergencia, a través de una respuesta inmediata y coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, privilegiando en todo momento la salvaguarda de la vida, el patrimonio y el bienestar de las y los tamaulipecos.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó que estos resultados reflejan el compromiso permanente del Gobierno del Estado con la prevención y la atención oportuna de las emergencias.

“La mejor herramienta para proteger a la población es la prevención. Por ello mantenemos una capacitación constante, fortalecemos la coordinación entre instituciones y promovemos una mayor participación de la sociedad. La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido clara: trabajar todos los días para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias tamaulipecas mediante acciones anticipadas, coordinadas y con un profundo sentido humanista”, afirmó.

Agregó que la profesionalización del personal operativo y el fortalecimiento de la cultura de Protección Civil permiten que Tamaulipas cuente con instituciones mejor preparadas para responder ante fenómenos naturales, accidentes o cualquier situación que represente un riesgo para la población.