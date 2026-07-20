POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Adversarios de Morena, pueden librar la batalla

En su más reciente evaluación, la encuestadora GobernArte ha medido las preferencias ciudadanas rumbo a las elecciones de alcaldías en los 7 municipios principales de Tamaulipas, dando por resultado que Morena encabeza las preferencias, pero también arroja datos que indica, que sus principales adversarios, PRI, PAN y MC, sumados en una tentativa alianza, estarían en condiciones de rebasar en votación a la corriente guinda, eso sin contar el “chiquitiaje” que conforman el PVEM y el PT.

La elección de 2027, será de alianzas, pactos, incluso de algunos arreglos en lo oscurito. Porque tal como se observa las cosas en el presente julio de 2026, PRI, PAN y MC, no están condenados a la derrota, salvo que, por intereses no visibles por ahora, renunciaran a la alianza que les daría una victoria contundente.

El estudio realizado por GobernArte confirma que Morena encabeza las preferencias electorales en los siguientes municipios: Victoria, Mante, Tampico, Cd. Madero, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Asimismo, confirma que el PAN mantiene “presencia competitiva” en Tampico, Cd. Madero y Nuevo Laredo.

La misma encuestadora precisa, que, en la capital del Estado, Morena va a la cabeza en las preferencias con 36.1 %; le sigue el Partido Acción Nacional con 21.2 %; en el mismo municipio figuran Movimiento Ciudadano con 10.9%, el PRI con 9.8%, Partido Verde con 2.9%, PT con 2.1%, mientras que el 17.0% manifestó que no votaría por ningún partido.

Del ejercicio anterior se desprende que las fuerzas PAN, MC Y PRI en Cd. Victoria suman 41 %, una alianza que de concretarse puede rebasar con facilidad el 36.1 % del solitario Morena. Pero estos resultados son por partido y en su momento cuando definan candidatos las tendencias pueden cambiar.

KATALYNA SE MANTIENE COMO FAVORITA. – En Morena, uno de los perfiles mejor posicionados es Katalyna Méndez Cepeda con 19.8%, seguida de Gerardo Illoldi con 18.3% y Hugo Reséndez Silva con 10.5%. Eso es hacia adentro del partido.

En el caso del PAN, Arturo Soto lidera con 37.4%, y lo sigue Gloria Garza con 22.6% y Alfredo Vanzzini con 6.9%. En cuanto al PRI, Alex Montoya aparece como favorito con 30.1%, mientras que en Movimiento Ciudadano Juanjo Salazar encabeza con 36.7%. Igual que en el caso de Katalyna, son tendencias hacia dentro de los partidos. Y sin duda, resultan los mejor posicionados frente a sus iguales en el interior de cada uno de los institutos políticos. Hasta aquí lo referente a tendencias en Cd. Victoria.

TAMPICO CAMBIA DE COLOR, DE AZUL A GUINDA. – En Tampico, una plaza históricamente panista, ahora Morena registra 36.9% de preferencia electoral, dejando en segundo lugar al PAN con 28.9%; mientras que partidos menores califican de la siguiente manera: PRI con 8.6%, Movimiento Ciudadano con 6.8%, PT con 2.5%, Partido Verde con 2.1% y un 14.2% manifiesta que no votaría por ningún partido.

En el mismo Puerto Jaibo, pero hacia el interior de Morena, Mónica Villarreal Anaya encabeza con 31.6%, seguida por Úrsula Salazar Mojica con 25.4% y Fernando Manzur con 19.4%.

En el interior del PAN, Jesús Nader lidera ampliamente con 45.5%, seguido por José Schekaibán Ongay con 12.8% y Rosa María González Azcárraga con 5.4%.

En el PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aparece como el mejor perfil, mientras que en Movimiento Ciudadano Amalia Ávalos encabeza con 29.8%.

FEDERACIÓN Y ESTADO IMPULSAN OBRAS DE MODERNIZACIÓN. – En gira de trabajo por Matamoros, el gobernador Américo Villarreal Anaya, hizo resaltar el trabajo que su gobierno viene realizando en coordinación con el Gobierno Federal, para impulsar obras de modernización aduanera, conectividad, desarrollo energético y proyectos hidráulicos en la frontera norte, todo ello en aras de fortalecer la economía estatal.

De esta manera el Gobierno de Tamaulipas compensa el impacto que ha generado la salida de algunas maquiladoras del sector automotriz y del autotransporte.

Las declaraciones del mandatario tamaulipeco, tuvieron lugar durante la ceremonia cívica, donde presidió los honores a la bandera en el Parque Olímpico Cultura y Conocimiento de la ciudad de Matamoros; además de inaugurar la exposición itinerante “La Gran fuerza de México” de la Sedena, la cual quedó abierta al público.

El gobernador Villarreal Anaya, efectuó un recorrido por los módulos interactivos de la exposición, y en compañía de autoridades locales encabezó la develación de una placa conmemorativa por la rehabilitación y el equipamiento del Centro de Convenciones Mundo Nuevo

MATAMOROS REFERENTE DE VALENTÍA: OLGA SOSA. – Acompañando la llegada a Matamoros de la exposición “La Gran Fuerza de México”, la senadora Olga Sosa Ruiz, destacó la coordinación entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y el presidente municipal Alberto Granados, para hacer posible la llegada de esta muestra, que acerca a la sociedad el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en beneficio del país. con actividades dirigidas a las familias para conocer el trabajo del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

En el marco del acto inaugural, la senadora Olga Sosa, destacó la coordinación entre el Estado y municipio, para hacer posible la llegada de esta muestra que acerca a la sociedad, el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en beneficio del país. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de agosto

En una parte de su intervención, la legisladora tamaulipeca expresó que Matamoros representa un punto estratégico para Tamaulipas y México por su ubicación geográfica, además de reconocer la historia y fortaleza de su población, y puntualizó: “Matamoros es bastión geográfico y referente de valentía de México y de nuestro Tamaulipas”.

EN VACACIONES, SIGUE LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES. – Para el alcalde Lalo Gattás, no hay vacaciones que valgan, y las cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio continúan con la rehabilitación de vialidades en la Capital Tamaulipeca. Por el contrario, se trabaja a todo lo que da, con el propósito de entregar calles más seguras en el próximo regreso a clases.

En el inicio de la presente semana el alcalde Lalo Gattás, giró instrucciones para intensificar el bacheo en la calle Matamoros, del 25 al 27, de la colonia Héroe de Nacozari; y boulevard Praxedis Balboa de la avenida Carlos Adrián Avilés a acceso al recinto ferial. Eso, luego de que el fin de semana se trabajó en el libramiento Emilio Portes Gil, entre la avenida Zeferino Fajardo y libramiento Naciones Unidas; y calle Águila Azteca, entre las avenidas Pajarito y 16 de Septiembre.

El gobierno municipal de Victoria estará trabajando esta semana con el programa de conservación de vialidades, por lo que exhorta a automovilistas, a circular con precaución en las áreas de trabajo