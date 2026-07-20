Por: Raúl Terrazas Barraza

Matamoros, su Bicentenario

Del Matamoros querido que nunca se puede olvidar, del arreglado Matamoros que suponía el fin de los conflictos políticos entre los grupos para que la Heroica ciudad prosiguiera su desarrollo, se llega en este verano a la exposición de La Gran Fuerza de México, que consiste en una muestra con actividades y exhibiciones interactivas, vehículos tácticos y aeronaves, módulos que muestran la operatividad del Plan DN-III-E, fuerzas especiales y productos que exhiben el trabajo de la industria militar.

El Gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, estuvo en Matamoros para inaugurar la muestra, que también contempla demostraciones de adiestramiento canino y ecuestre realizadas por militares, de acuerdo con la explicación dada por el general Rubén Darío Díaz Esparza, comandante interino de la IV Región Militar.

De la misma forma, el mandatario hizo ver que, con el respaldo de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Tamaulipas enfila hacia un mejor desarrollo mediante la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, logística, conectividad, modernización aduanera y portuaria, obras hidráulicas, así como programas sociales que generan paz, prosperidad y bienestar para las familias de la zona fronteriza, donde vive más de la mitad de los habitantes de la entidad.

De la exposición, La Gran Fuerza de México, comentó que es una colaboración entre la Federación, el Estado y el municipio para que, con motivo del Bicentenario de la Ciudad de Matamoros, los habitantes de la región puedan disfrutar de la muestra creada por la Secretaría de la Defensa Nacional, con la cual se ha logrado acercar las cualidades y valores militares al pueblo de México. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 17 de agosto.

En varios puntos de su agenda de trabajo en Matamoros, el gobernador Villarreal Anaya dialogó con ciudadanas y ciudadanos, de manera especial cuando entregó escrituras a más de 130 familias del poblado Higuerillas, ante quienes hizo ver que el humanismo de la Cuarta Transformación respalda a quienes son el objetivo principal de su administración: las personas.

Respecto a las obras públicas realizadas por el Gobierno del Estado, una de las cuales es la pavimentación asfáltica de la avenida Roberto Guerra, con una inversión superior a los 38 millones de pesos, destacó que desde octubre de 2022 a la fecha se han invertido más de mil 236 millones de pesos y se ha impulsado la construcción de ocho mil viviendas mediante programas del INFONAVIT y la CONAVI.

Por cierto, con motivo del aniversario número 200 de la fundación de la Ciudad de Matamoros, las autoridades municipales tienen organizado un pachangón de alto calado, con mucha música, baile y diversión, algo que a los funcionarios del Ayuntamiento les sale muy bien y cuyas invitaciones circulan desde hace dos meses a través de medios electrónicos y redes sociales.

Las agrupaciones musicales contratadas para la ocasión son de primera y todo mundo espera que, del Matamoros querido al Matamoros de los 200 años, quede un gran recuerdo para la población, si se toma como base que dos siglos de historia bien valen la celebración.

Los otros

El Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Victoria, licenciado Javier Córdoba González, renunció al cargo de forma irrevocable. No dio tregua: se fue desde este lunes, tras entregar la carta de renuncia al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado.

Eso sí, el funcionario aclara que no se va por asuntos relacionados con irregularidades institucionales ni por presiones de ningún tipo. Simplemente renuncia por motivos personales que no explicará a nadie

De algún modo, qué bueno que renunció, porque nunca estaba disponible para quien requiriera alguna audiencia, atención o servicio. Además, siempre se dijo que no podía intervenir en asuntos de los habitantes del municipio porque era funcionario estatal, es decir, designado por las autoridades estatales, y que los asuntos de la población debían atenderse en las oficinas operativas y no en el área directiva.

Total, quedará para siempre la incógnita de cuál era en realidad la naturaleza de su trabajo como director, en una oficina de puertas cerradas y con teléfonos oficiales y personales que nunca contestaba. Por tanto, el desempeño se circunscribió a permanecer encerrado en una oficina municipal, aunque como funcionario estatal, de modo que nadie sabe realmente a quién servía, porque a la ciudadanía no.

Además, el hecho de que Córdoba González haya renunciado esta semana guarda relación con el anterior intento de dejar el cargo, cuando buscó ser candidato a ocupar la Fiscalía General del Estado y competir contra el entonces fiscal anticorrupción, Mtro. Jesús Eduardo Govea Orozco.

El asunto es que no fue seleccionado por las y los diputados para ese cargo, situación que lo llevó a cerrar de manera aún más hermética la puerta de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Victoria, en la que despachó desde principios de noviembre de 2024, quedando la impresión de que existió poca relación con los funcionarios de la administración municipal.

Al tratarse de una renuncia irrevocable y al haber dejado inmediatamente la oficina, no fue posible la designación de un sustituto con inmediatez y mucho menos con anticipación. Así que, en los días por venir, el Cabildo tendrá que aprobar la propuesta del nuevo titular de esa dependencia.

Por su lado, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González, señaló que las herramientas y el equipo puestos a disposición de su área para hacer más eficiente y de mayor calidad, la atención a los contribuyentes reflejan el gran interés del gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, para que en materia de recaudación existan números positivos que permitan el crecimiento del presupuesto año con año.

La dependencia a su cargo implementa acciones para avanzar en la modernización e impulsar un servicio público más ágil, transparente y cercano a la ciudadanía.

Así como en Matamoros hubo reunión de la Mesa de Paz, en Güémez, municipio que encabeza Lorenzo Morales Amaro, también se reunieron los integrantes de ese órgano ciudadano, que constituye un espacio de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad pública.

En el encuentro dieron seguimiento a las acciones encaminadas a fortalecer la prevención, la coordinación interinstitucional y la atención de los retos en materia de seguridad, bajo la premisa de preservar la paz y la tranquilidad de las familias del municipio, según hizo saber el titular del Ayuntamiento.