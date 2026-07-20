Fortalece Instituto Tamaulipeco para los Migrantes atención integral a personas en contexto de movilidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 20 de 2026.- Con acciones enfocadas en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la atención a las personas en contexto de movilidad, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes consolidó durante el primer semestre de 2026 diversos programas y estrategias impulsados por el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Entre los principales resultados destaca el acompañamiento institucional a 120 vehículos de connacionales durante la Caravana Arroyo Seco, brindando orientación y apoyo para garantizar un ingreso seguro al país.

Asimismo, el Instituto realizó 27 gestiones de visas para personas adultas mayores dentro del programa de reunificación familiar, permitiendo que madres, padres y abuelos pudieran reencontrarse con sus seres queridos después de varios años de separación.

En materia de identidad, se integró la documentación de 900 familias binacionales mediante el programa de Doble Nacionalidad, garantizando el acceso de niñas y niños nacidos en Estados Unidos e hijos de padres tamaulipecos a derechos fundamentales como la educación, la salud y los programas sociales.

Con el propósito de ampliar la cobertura de atención, durante este periodo también fue inaugurada la Oficina Regional del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Ciudad Mante, acercando los servicios institucionales a habitantes de la región cañera y de municipios del sur del estado.

De igual forma, el ITM brindó acompañamiento a 30 familias extranjeras para regularizar su estancia en México, fortaleciendo una política migratoria basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y la atención con sentido humanista.

Como parte de las acciones para preservar el sentido de pertenencia de las comunidades migrantes, el Instituto impulsó la Presea Identidad Tamaulipeca, reconocimiento otorgado a tamaulipecas y tamaulipecos destacados en el exterior, así como la exposición “Cómo vives la migración desde donde estás”, integrada por obras de niñas y niños migrantes, promoviendo una visión de la migración desde la perspectiva de la infancia.

El director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que cada uno de estos programas responde a la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido fortalecer las políticas públicas dirigidas a la comunidad migrante.

“En Tamaulipas entendemos que migrar implica retos, pero también oportunidades. Por ello trabajamos para que nuestras paisanas y paisanos, así como las personas en contexto de movilidad, encuentren en el Gobierno del Estado un aliado que los acompaña, protege sus derechos y les brinda herramientas para mejorar su calidad de vida. La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido clara: colocar a las personas en el centro de todas nuestras acciones y construir una política migratoria cercana, humanista e incluyente”, expresó.

Rodríguez Alvarado señaló que el fortalecimiento institucional del Instituto ha permitido ampliar la cobertura de los servicios y responder con mayor eficacia a las necesidades de las familias migrantes, consolidando programas que hoy representan un referente nacional por su enfoque de derechos humanos y atención integral.