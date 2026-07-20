Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Jaumave y Tula estarán de fiesta, celebraran su 409 aniversario

*Que los alcaldes de estos dos municipios amenazan con aventar la casa por la ventana para celebrar en grande esta fiesta, que más que una tradición, saben hacer región

*Merecido homenaje le harán a la Magistrada, Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres en la UAT. Única tamaulipeca que forma parte del Órgano de Administración del PJF.

El 22 y el 23 de julio son las fechas exactas en las que los municipios de Tula y Jaumave, celebran sus respectivas fundaciones en Tamaulipas. A ambos municipios los divide un solo día de diferencia y una corta distancia de aproximadamente 75 km a través de la carretera federal 101 hacia el suroeste del estado.

Es así que estos municipios de la región del altiplano tamaulipeco, conmemoraran sus aniversarios de fundación consecutivamente los días 22 y 23 de julio respectivamente.

La región celebra primero a Tula el día 22 y, con la separación de un solo día, a Jaumave el 23, fechas frecuentemente celebradas con cabalgatas, música en vivo y eventos tradicionales regionales.

Tula desde el pasado 18 de julio empezó con celebraciones con una serie de actividades que combinaron aventura y tradición. Ha habido la Ruta 4×4, donde reunió a clubes y aficionados de los vehículos todoterreno para recorrer algunos de los paisajes característicos de la región.

También ya hubo callejoneada, con música, convivencia familiar y expresiones tradicionales. Asimismo se presentó ya una Exhibición de Autos Clásicos, donde coleccionistas mostraron sus vehículos antiguos que forman parte de la historia del automovilismo.

Las actividades concluirán este 22 de julio con una de las jornadas más esperadas del aniversario. La Gran Cabalgata que iniciará a las 11:00 de la mañana, partiendo desde El Salitre, antes de llegar al Ejido 5 de Mayo, congregando a decenas y decenas de jinetes provenientes de distintos municipios de la región y alrededores del municipio.

También a eso de las 4:00 de la tarde, el Lienzo Charro abrirá sus puertas con 15 espectaculares montas, un espectáculo completamente gratuito para el público y las actividades de este aniversario cerrará con un gran baile popular, amenizado por el Conjunto Bravo de Marcelo Vega, que pondrá el ambiente musical para celebrar más de cuatro siglos de historia de Tula.

Este Ayuntamiento del Pueblo Mágico, su alcalde, el Químico Rene Lara Cisneros, invita a celebrar su 409 aniversario con una agenda completamente cultural y recreativa. Así que no faltes y se parte de ella.

Por su parte, la Administración 2024-2027 de Jaumave, su alcalde, el Ing. Manuel Báez Martínez, invita a celebrar juntos el 409 Aniversario de la fundación del municipio. Una fecha que nos recuerda nuestras raíces, nuestra historia y la grandeza de nuestra gente, dijo el edil, por lo que, los invitamos a ser parte de esta gran celebración el próximo jueves 23 de julio, donde disfrutaremos de un día lleno de convivencia y alegría con las siguientes actividades: cabalgata, comida, rifa, jaripeo y un gran baile popular para cerrar con broche de oro esta gran fiesta del municipio, agregó el munícipe.

De acuerdo a la agenda y el orden de ese día es lo siguiente:

8:30 a.m.- Ceremonia Cívica.

9:30 a.m.- Almuerzo para cabalgantes.

11:00 a.m.- Inicio de cabalgata.

2:00 p.m.- Comida y rifa.

3:30 p.m.- Jaripeo.

8:00 p.m.- Gran baile popular para toda la comunidad y visitantes.

Así que, tanto Tula como Jaumave preparan estos festejos alusivos a su 409 Aniversario de su municipio, previendo que todo saldrá con gran éxito y saldo blanco. Qué bueno y esperemos que así sea por el bien de todas y todos los presentes, y si lo disfrutan en familia mejor. Eso sí, habrá mucha seguridad en ambos eventos.

Un dato duro. Que en ambos eventos habrá invitados de lujo, desde funcionarios de primer nivel, legisladores, alcaldesas y alcaldes de la región y de otras partes del estado. Pendientes para informar al respecto.

NOTAS CORTAS

1.- Siguen acéfalos los puestos del gobierno del estado, sobre todo en la secretaria Particular, la administrativa de esta oficina misma y la del jefe de la oficina del gobernador, aunque el que esta ahí es interino, Earl Tuexi Amaro, por lo que hasta el momento sigue así sin conocerse otro nombramiento, pero de un momento a otro se tendrá que nombrar a alguien y muy cercano al número 1 de Tamaulipas. Pendientes.

2.- Usted conoce a la magistrada, Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres, única tamaulipeca y orgullosamente victorense que forma parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ), pues no la pierda de vista en los días por venir ya que se hablará mucho de ella, sobre todo en el próximo mes de agosto, donde se le hará un merecido homenaje a su embestidura carrera judicial en la UAT, su “Casa Alma Mater” por parte del rector Dámaso Anaya Alvarado. Pues no hemos encontrado otra tamaulipeca de la talla de Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que ha trascendido allende las fronteras. Enhorabuena Magistrada.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.