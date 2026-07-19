Realiza DEMA de la SSPT campamento de verano para prevenir el delito en infancias y adolescencias

Reynosa, Tamaulipas.- Julio 19 de 2026.- Tras el inicio del periodo vacacional, el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en el municipio de Reynosa llevó a cabo un campamento de verano llamado “Yo Juego y Aprendo”, mediante el cual, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fortaleció la prevención del delito y los vínculos comunitarios entre menores de edad.

Con una serie de actividades lúdicas, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la SSPT orientó a niños, niñas y adolescentes sobre las consecuencias del delito entre menores de edad, reconociendo su papel activo como actores en la sociedad.

Algunas de las actividades realizadas fueron: taller de pintura, competencia de costales, reto de la cuerda, resbaladilla enjabonada, tapete interactivo “soy legal”, taller “valores humanos” y dinámica “los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

El campamento permitió a la SSPT reforzar los lazos con las infancias y adolescencias, reiterando su compromiso institucional de actuar con base en el Interés Superior de la Niñez, impulsando el trabajo en equipo y la creación de comunidades seguras.