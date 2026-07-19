POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El asesinato que ha conmocionado a la zona sur

Karl Doenitz condenado por crímenes de guerra, fue el ex almirante que presidió el último gobierno nazi, nombramiento que le otorgó Hitler. Bien, pues el nombre de ese personaje, es el que ostenta una academia militarizada, que hoy está en boca de los habitantes de la zona sur, tras el homicidio de una jovencita de apenas 13 años de edad, evento que ocurrió apenas el jueves de la semana pasada, mientras participaba en un campamento de verano, que desde hace muchos años organiza la Academia Militarizada Doenitz de Cd. Madero.

La muerte de la adolescente ocurrida mientras participaba en el campamento, que desde hace muchos años organiza la Academia Militarizada de referencia, ha conmocionado a la zona sur de Tamaulipas, donde la sociedad ha organizado diversas protestas para exigir el esclarecimiento de los hechos. Desde el primer momento la percepción fue de un crimen, hoy el acta de defunción lo confirma.

La madre de la adolescente Dafne, la señora Alejandra Zapata, ha responsabilizado públicamente a los directivos de la Academia Militarizada de Marina Doenitz de Cd. Madero, de la muerte de su hija, desde luego el caso ya está en manos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Quiérase que no, estos sucesos empañan la imagen de la institución y abre un capítulo en torno a los procesos que debe seguir en su atención a jóvenes adolescentes.

La autoridad educativa debe en este momento inspeccionar y verificar si las instalaciones y sobre todo el personal que atiende a los jóvenes, cuentan con las acreditaciones correspondientes. Es el momento de revisar, no sólo a la Academia Militarizada Doenitz de Cd. Madero, sino en general a todos los planteles. Es costoso, quizá no tienen el personal y recursos suficientes para practicar periódicamente inspecciones, pero más caro son los resultados de una institución no supervisada.

¡YA ESTAMOS EN VACACIONES! Aunque usted sea de los que siguen laborando, el clima de este periodo es en sí un cambio. No tendrá que correr tanto para llevar a sus hijos a la escuela y luego ir a su trabajo, o en actividades propias de la casa. Desde luego algunos en este periodo “trabajan” más, es el caso de los delincuentes amigos de lo ajeno, que aprovechan casas cuyos propietarios están fuera de la ciudad, para laborar “horas extras”.

Hoy la delincuencia tiene sus preferencias en sus actuaciones, les conviene más robar equipos en escuelas, cuyo valor es alto, superior al de los enseres domésticos “ligeros”, porque tampoco quieren llevar cosas bromosas, pesadas y de poco valor. La cuestión es que son días, en que los edificios están solos, y la presencia de un velador cuyo horario ya lo tiene en su agenda, que poco resuelve.

En el verano de 2025 se registraron 288 robos en escuelas, pero en todo el semestre las denuncias fueron más de 3,300, esto en la ciudad de México.

Sean poco o muchos, los robos siempre afectan la economía familiar o el de una institución educativa, que finalmente impacta en el bolsillo de los padres de familia. Lo ideal es que ponga doble o triple cerradura, usted me dirá que de todos modos las abren, porque son expertos. Si, pero un proceso largo para abrir una puerta no les gusta, primero porque son flojos y segundo porque un proceso largo los pone nerviosos.

En fin, hay que buscar la manera de proteger su casa, la escuela y en general su patrimonio.

LLEVA GATTÁS AUDIENCIA PÚBLICA Y CONVIVENCIA A COLONIAS. – Esta vez el alcalde Eduardo Gattás llevó la audiencia pública a la colonia Emilio Caballero, acercó los servicios públicos a los vecinos con los que sostuvo agradable convivencia a través del programa “Tarde en Familia”. Así construye lazos de comunicación con sus gobernados y vive de manera directa las condiciones de cada sector, esto lo practica cada semana en distintos sectores, con el objetivo de mantener un gobierno cercano y de resultados.

En estos diálogos abiertos con vecinas y vecinos, el alcalde recibe y atiende peticiones, donde las más frecuentes son las relacionadas con bacheo, alumbrado público, agua potable y limpieza. Con este reporte obtenido de manera directa, Gattás gira las instrucciones correspondientes a integrantes de su gabinete para ir solucionando reportes y estableciendo compromisos de trabajo para los próximos días.

De ahí que, en la colonia Emilio Caballero expresara el alcalde, “venimos a escuchar, a resolver y a convivir con la gente. Así es como se construye el Bienestar”. En esa ocasión, las familias disfrutaron de juegos infantiles, lotería de valores, recibieron servicios de corte de cabello gratuito, consulta médica básica y actividades culturales, además de instalarse módulos de atención del DIF Municipal, COMAPA y Servicios Públicos para recibir solicitudes.

OTORGA BECAS LA UAT PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la dirección general de Servicios Escolares, está convocando a los estudiantes que presenten alguna discapacidad permanente, y que sean del nuevo ingreso, a realizar la solicitud de becas, sin realizar el pago, esto aplica para el ingreso a carreras de Técnico Superior Universitario, licenciatura y posgrado. De esta manera la casa de estudios apoya y fomenta la inclusión social mediante la educación.

Entre los requisitos están contar con ficha de inscripción sin haber realizado ningún pago, cumplir con los documentos solicitados, no contar con otra beca o apoyo para el mismo fin; entregar documentación completa y legible al responsable de becas de su facultad o unidad académica. La beca consiste en la exención del 100% del pago de inscripción, lo cual se renueva en períodos posteriores hasta finalizar su carrera.

Un documento obligatorio que deberá presentar, es un formato único de discapacidad vigente emitido por el sistema DIF o credencial cremaped, dos diagnósticos donde especifique el tipo de discapacidad permanente que padece y sus secuelas, así como, tres solicitudes de beca. El proceso consiste en entregar sus documentos al responsable de becas, cuyo trámite es del 4 al 14 de agosto de este año y la beca se aplica a partir del próximo 18 de agosto.