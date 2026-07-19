Impulsa UTTN modelo productivo sostenible en beneficio de habitantes de comunidades rurales en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.– Julio 19 de 2026.- Para garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo económico sostenible en comunidades rurales, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) desarrolló el proyecto “Impulso Productivo en la Región Norte de Tamaulipas”, iniciativa realizada a través de la red Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS).

Roberto Tadeo Luebbert Iberri, rector de la universidad, informó acerca del compromiso de la institución con el desarrollo comunitario, así como con el impulso de la Economía Social y Solidaria mediante proyectos que vinculan el conocimiento académico con las necesidades de la sociedad.

Indicó que el proyecto NODESS “Impulso Productivo en la Región Norte de Tamaulipas” fue galardonado como ganador de la Convocatoria de Apoyo a NODESS y Pre-NODESS 2025-1, obteniendo reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Economía en enero de 2026.

Explicó que la iniciativa contempla el diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de cultivo hidropónicos domésticos (que no utilizan suelo agrícola) en la comunidad Nuevo Centro de Población Plan del Alazán III y el Ejido Periquitos, en Reynosa, donde además se brindará capacitación teórica y práctica a los ejidatarios para la operación y aprovechamiento de esta tecnología.

Compartió que el desarrollo técnico, la capacitación y el seguimiento del programa estarán a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por docentes investigadores y personal administrativo de la universidad, dirigido por el Dr. Ricardo Javier Vásquez Serrano, director de Vinculación de la institución.

Mencionó que cada módulo hidropónico contará con capacidad para producir hasta 90 plántulas, lo que permitirá un ahorro de hasta el 90 por ciento en el consumo de agua, en comparación con la agricultura tradicional. El proyecto se desarrollará en tres etapas: convocatoria y capacitación; preparación e instalación de los sistemas; y seguimiento, siembra, cosecha y comercialización de los productos.

Luebbert Iberri expresó que se estima beneficiar de manera directa a entre 15 y 20 familias del Ejido Periquitos, pertenecientes a sectores con bajos ingresos y acceso limitado a tecnologías modernas de cultivo, y de manera indirecta a la comunidad en general, mediante el acceso a vegetales frescos y libres de pesticidas, además de fortalecer las redes comerciales locales.

Refrendó el compromiso de la UTTN con las políticas educativas y de desarrollo social impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, fomentando proyectos que generan bienestar y contribuyen al desarrollo sostenible de Tamaulipas.