Este verano Tamaulipas te refresca con aventura y naturaleza: Sectur

-Tamaulipas tiene 22 municipios con opciones acuáticas para vivir experiencias inolvidables en familia o con amigos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 19 de 2026.- Este verano, miles de turistas llegan atraídos por la extraordinaria riqueza natural de Tamaulipas, con una incomparable oferta de esparcimiento acuático en 22 municipios bendecidos por ríos, presas, lagunas, y playas de aguas cristalinas, que lo convierten en el paraíso acuático del noreste de México.

Desde playas de arena fina y aguas tranquilas del Golfo, hasta ríos cristalinos, balnearios, pozas turquesas, cenotes y lagunas impresionantes, Tamaulipas te refresca como ningún otro lugar,, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

“En pro del turismo, gobernador Américo Villarreal Anaya ha dispuesto recursos económicos para mejorar la infraestructura turística, la seguridad, además de ampliar las opciones de conectividad, como la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, entre otras más”, indicó.

En Tamaulipas tenemos opciones acuáticas en los municipios de Ciudad Madero, Tampico, Altamira, Ciudad Mante, Gómez Farías, Jaumave, Ocampo, Palmillas, Llera, Hidalgo, Abasolo, Padilla, Soto la Marina, Aldama, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, Güémez, Camargo, Nueva Ciudad Guerrero y Xicoténcatl.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Con espacios como: El Nacimiento; La Bocatoma;

Los Nogales; La Poza Madre; Presa Marte R. Gómez; Cenote El Zacatón; La Poza Verde; Laguna del Champayán y Playa Tesoro, entre otras más, como El Salto del Tigre.

“Excelentes opciones para disfrutar en familia, con amigos y con responsabilidad estos días de descanso, para recargar energías, convivir y refrescarse, conociendo un estado que lo tiene todo”, agregó.

El funcionario estatal enfatizó que se encuentra prohibida la circulación de vehículos automotores tipo racer entre los bañistas en las playas, y exhortó a la ciudadanía a reportar con las autoridades a quien incumpla con la disposición que garantiza la seguridad de las y los bañistas.

También reiteró su llamado a respetar la señalética que se coloca en los destinos turísticos para seguridad de los visitantes, las indicaciones de las autoridades y sobretodo el color de las banderas antes de entrar al mar, así como mantenerse informado por las páginas oficiales de las dependencias y no caer en la desinformación y confusión de las redes sociales.