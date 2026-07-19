Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Américo por la frontera norte este lunes y martes

Al tiempo de redactar estas líneas, aun no teníamos en nuestro poder la agenda gubernamental del gobernador Américo Villarreal Anaya, pero lo que si era cierto, es que este lunes y martes lo dedicaría tentativamente a visitar los municipios de Matamoros y Reynosa, donde en el primero, al parecer presidiría en el Sector Naval los tradicionales Honores a la Bandera y todo hacía indicar que ahí mismo presidiría la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con alcaldes de estas ciudades, además de Río Bravo y Valle Hermoso.

¿Qué son las Mesas de Seguridad?

Son reuniones diarias de trabajo donde los líderes del gobierno estatal y representantes federales se sientan a planear cómo cuidar al estado.

En ellas participan autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la Guardia Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y la Fiscalía.

Lo que hacen es, analizar los delitos ocurridos, comparten información de inteligencia y planean acciones operativas e inmediatas para salvaguardar la integridad de la ciudadanía en general.

Total que mi gober no tiene vacaciones, sino al contrario sigue de frente con su agenda de trabajo por el estado, sobre todo por esta región fronteriza, donde podría tener reuniones con autoridades consulares y de aduanas para impulsar la agenda comercial y cruces fronterizos, entre otras actividades más de gran relevancia. Así que pendientes para informar al respecto.

Herencia termina en pelea y en plena tienda comercial en Miguel Alemán

En los pasillos de la Fiscalía General de Justicia del Estado con sede en la capital tamaulipeca, se sigue comentando y ventilando la disputa familiar por la repartición de una herencia, donde estuvo a punto de terminar en tragedia suscitada en una tienda de autoservicio “Aurrera” en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

De acuerdo con las versiones conocidas, dos hermanas protagonizaron una acalorada discusión que, presuntamente, se originó por desacuerdos relacionados con la distribución de bienes familiares. Lo que comenzó como un intercambio de palabras escaló rápidamente hasta convertirse en un violento enfrentamiento con al parecer con un objeto punzocortante, según testigos de los hechos.

Durante la riña, una de las involucradas sufrió una grave herida en la espalda, provocándole lesiones de consideración que no se curan en los 15 días, por lo que opto denunciarla ante las autoridades correspondientes y ya fue vinculada a proceso. El caso continua su curso legal en la fiscalía.

Además se dice que, hay contubernio de la Tienda, ya que había videos correspondientes y los eliminaron inmediatamente por empleados del lugar, por lo que también se pide se investiguen porque actuaron de esa manera, pues era una evidencia importante para el esclarecimiento del caso.

Los hechos se suscitaron el pasado 1 de mayo del presente año en esta tienda comercial que la agarraron de arena de coliseo, por lo que no descartamos que, para resolver el problema, se inicie un proceso legal llamado “juicio sucesorio” o es que ya está en curso, donde este un mediador o vender los bienes y para repartirse el dinero equitativamente. Digo, si es que hay arreglo o se va largo el testamento. Total que la bronca sigue y es de pronósticos reservados su desenlace.

NOTAS CORTAS

1.- Va por la federal. El actual alcalde capitalino por Morena, Eduardo “Lalo” Gattás Báez, ante diferentes medios de comunicación no descartó recientemente participar en el 2027, como aspirante a diputado federal por la 4T y obviamente por el 05 distrito con cabecera en Ciudad Victoria.

Lalo Gattás se dijo listo para continuar en la lucha político-electoral de Tamaulipas, y dijo que servirá desde cualquier trinchera a la Cuarta Transformación. De ser cierto que va, es garantía de triunfo y no hay duda.

2.- Tarde que temprano tenía que caer. Así es, cayó Neto a la cárcel, el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel (PANISTA), fue detenido este jueves pasado por su presunta implicación en el caso de huachicol fiscal. Y la averiguación contra el ex mandatario bajacaliforniano sigue su curso, es por contrabando y delincuencia organizada.

La pregunta obligada es: ¿Cuándo caerá el ex gobernador tamaulipeco “chicano” García Cabeza de Vaca?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.