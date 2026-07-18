Suscribe convenio de colaboración la FGRT con Fundación de Antropología Forense de Guatemala

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda e identificación humana, el Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, y el Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Fredy Armando Peccerelli Monterroso, suscribieron el Convenio Marco de Colaboración Técnica.

El objetivo es impulsar acciones conjuntas entre la FGJT y la FAFG que permitan optimizar los procesos de localización, recuperación e identificación de personas fallecidas sin identificar y contribuir al acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

En el convenio se establecen mecanismos de coordinación y el desarrollo de procedimientos especializados con un enfoque multidisciplinario

Asimismo, programas de capacitación y certificación del personal pericial en arqueología y antropología forense y acompañamiento técnico en procesos de exhumación masiva entre otros.

Con esta alianza estratégica, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar para garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y fortalecer los procesos de identificación humana en beneficio de la sociedad.