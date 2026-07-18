Refuerza SSPT prevención de enfermedades de transmisión sexual en el CEDES Victoria

-Con estas acciones se garantiza el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 18 de 2026,- El Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria llevó a cabo una jornada de detección temprana de enfermedades de transmisión sexual dirigida a la población masculina privada de la libertad (PPLs).

El Departamento de Atención Médica de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) aplicó pruebas rápidas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C, beneficiando a un total de 150 PPLs.

Además de las pruebas, se impartió una plática informativa enfocada en la prevención de este tipo de enfermedades, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos y fomentar el autocuidado entre la población penitenciaria.

Estas acciones se desarrollan en apego a la Ley Nacional de Ejecución Penal, enmarcado en el artículo 77, el cual establece el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad.