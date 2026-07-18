POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< En elecciones, sin control gastos de redes sociales

Las autoridades electorales de Tamaulipas no han encontrado la manera de controlar los gastos de promoción en redes sociales. Y esto significa que no hay equidad, que es el verdadero propósito por el que deben velar el INE para el caso federal y el IETAM para el estatal.

El personaje o los personajes, que tiene recursos económicos suficientes, pueden tener acceso a una proyección y difusión, cuyos alcances rebasan a sus competidores que presentan limitaciones financieras, y en esas condiciones, no hay competencia electoral equitativa, hay simulación y por lo tanto incumplimiento con el espíritu que creó las reglas de juego.

Desde ahora la autoridad electoral analiza la creación de un reglamento, que permita fiscalizar los gastos de promoción anticipada con la mirada puesta en 2027 y 2030. Estas acciones que realizan actores políticos en redes sociales, con el propósito de fortalecerse frente a los comicios que se tienen en puerta, rompen con los principios de equidad, pero no puede hacerse nada ante los muchos vacíos que presentan los actuales reglamentos y leyes.

Un planteamiento que vemos difícil de resolver, porque no lo logró esclarecer del todo en lo que respecta al financiamiento en los medios de difusión tradicionales, hoy la red es un camino muy extenso y por lo mismo, muy difícil de supervisar.

EL IETAM ANALIZA LA CREACIÓN DE UN REGLAMENTO. – La presidenta de la Comisión de Procedimientos Sancionadores, consejera Marcia Laura Garza Robles, ha manifestado, que dentro del Consejo General existe la propuesta de llevar un registro de los recursos utilizados en este tipo de actividades para que, en caso de que la persona obtenga una candidatura, esos gastos puedan ser considerados por la autoridad electoral.

Y es que la legislación, no contempla mecanismos para sancionar la promoción personal cuando no existe un llamado expreso al voto, lo que deja sin regulación gran parte de las estrategias de posicionamiento que se realizan antes del inicio formal de las campañas.

Algunos integrantes del Consejo General lo que piden es “poder ir fiscalizando los gastos de este tipo de eventos para que, si en algún momento dado se precisa que efectivamente esta persona que se está promocionando tiene una candidatura, ahí pueda contabilizarse todo ese gasto previo”. Cómo Usted puede apreciar, se hace necesaria la creación de regla claras integradas en un reglamento o similar.

AMÉRICO IMPULSOR DEL TURISMO SOCIAL. – El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, está mostrando una gran conectividad con todos los municipios, incluyendo los de menor desarrollo social y menos población, es el caso de la agenda desarrollada en Hidalgo y Padilla, donde encabezó actividades recreativas y religiosos, teniendo como protagonistas principales a los adultos mayores que tienen la oportunidad de conocer y disfrutar de las bellezas de Tamaulipas, todo de forma gratuita.

La agenda para estos puntos de la geografía tamaulipeca, tuvo enfoque de turismo social, así como el fortalecimiento de la infraestructura municipal al destacar la entrega de equipo de maquinaria pesada, patrullas y unidades operativas a diferentes municipios para mejorar los servicios públicos, la seguridad y la obra pública local.

En el caso del turismo social se impulsan acciones para adultos mayores y sectores con mayor vulnerabilidad, fue el caso de Hidalgo y Padilla, donde en coordinación con el DIF Tamaulipas, se cubrió una agenda con actividades recreativas y religiosas, además del fortalecimiento de la infraestructura municipal. En el primero de estos dos municipios los 40 adultos mayores que conformaron el grupo excursionista visitaron la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, el Ojo de Agua y la Virgen Monumental de El Chorrito.

Estas actividades son cumplimiento del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, en un trabajo coordinado con el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, y la Secretaría de Turismo, de esta manera se sigue fortaleciendo el Programa de Turismo Social, que permite a las personas más vulnerables viajar, conocer y disfrutar las bellezas de Tamaulipas de forma totalmente gratuita, con traslado seguro, alimentación y actividades adaptadas a sus necesidades.

CLAUSURA EL RECTOR EL CAMPAMENTO INFANTIL DE LA UAT. – El rector Dámaso Anaya Alvarado, agradeció la confianza de las familias por poner en manos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, parte del crecimiento formativo de sus hijos a través de disciplinas de gran impacto como son las deportivas. Esto tuvo lugar en emotiva ceremonia que reunió a más de 650 niñas y niños en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria.

En ese escenario el rector Anaya, clausuró formalmente la vigésima cuarta edición del Campamento Deportivo y Cultural 2026; un encuentro organizado por la Secretaría de Vinculación, que reunió a participantes, conformados por 652 niñas y niños de entre 6 y 12 años en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria. Esta generación es de carácter inclusivo al haberse integrado con 30 menores del Sistema DIF Tamaulipas y 30 de comunidades rurales, reiterando que la esencia de la UAT radica en que las oportunidades lleguen a todos por igual.

El rector Dámaso Anaya estuvo acompañado por su esposa, la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya. En su mensaje la primera autoridad universitaria, enfatizó, que la misión de la casa de estudios trasciende la educación superior al abarcar una profunda responsabilidad social, orientada al desarrollo humano desde la infancia