Por: Raúl Terrazas Barraza

Vacaciones para bienestar y equilibrio

Las vacaciones de verano llegaron a todas partes y, aunque muchos tienen que trabajar, como quiera, hay distensión social, dado que en las dos semanas que faltan para que se consuma el mes de julio, la idea general es, si no se puede salir de vacaciones, mantener las actividades productivas con algo de calma.

En el Gobierno del Estado y otras áreas de las administraciones municipales, educativas y federales, las vacaciones comenzaron este viernes, aunque, en el caso de las y los empleados federales, allí manejan el derecho al descanso de esta temporada con un tipo de asueto que llaman vacaciones escalonadas.

En la ceremonia de Honores a la Bandera que se llevó a cabo el lunes pasado, tanto la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, como el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, hablaron del período vacacional que se otorga a los trabajadores y refirieron que esta semana sería la última de trabajo en julio, porque el retorno a los puestos de trabajo está previsto para los primeros días del mes de agosto venidero.

El inicio de las vacaciones marca el momento para la conclusión de otras tantas cosas, entre ellas, los cursos de verano en las instituciones de educación superior, como en la Universidad Autónoma de Tamaulipas que dirige el médico Dámaso Anaya Alvarado, en la que los alumnos se inscriben para adelantar materias o ponerse al corriente con las de semestres anteriores.

También concluyeron los campamentos de todo tipo para niños y jóvenes, que, en esencia, tienen que ver con la idea de que los padres de familia mantengan ocupados a sus hijos mientras llegan las vacaciones de verano en instituciones y empresas; por tanto, esos campamentos fueron clausurados este viernes, como es el caso de los que se llevaron a cabo en la Universidad Pública y en las instituciones privadas.

Este sábado y el fin de semana será el momento en el cual quienes irán de vacaciones revisen sus vehículos, chequen sus reservaciones a los sitios adonde irán y consulten desde el estado del tiempo hasta la situación en las carreteras del país.

En el caso de Tamaulipas, también a principios de la semana el gobernador hizo el anuncio del aumento de personal y de unidades para reforzar la vigilancia en las rúas y con ello se garantiza a los viajeros que habrá cada 50 kilómetros personal de la Guardia Estatal y de las diferentes corporaciones.

Como todo cuesta y para todo es necesario pensar que haya accesibilidad y por cuánto tiempo, relevante es pensar que las vacaciones son salir de aquello que es cotidiano y generar la posibilidad de descansar, recargar energías y hacer algunas cosas diferentes en casa, con los familiares y en las ciudades mismas.

Dicho por expertos, las vacaciones dan descanso físico y mental; ah, pero también es posible poner en pausa a los políticos, porque, quiérase o no, cansan a la gente con tantas formas de llegar a la mente de las personas y hacer que volteen a verlos para que, llegados los tiempos de designación de candidatos, los partidos puedan tomarlos en cuenta.

Las vacaciones reducen el estrés por las responsabilidades laborales y escolares, dan pie a una buena convivencia con familiares y amistades, suelen ser propicias para actividades recreativas, culturales o de simple ocio; de la misma manera, dan margen a la reflexión y para renovarse.

Los especialistas consideran que dejar de lado por unos días actividades de trabajo y de escuela siempre es saludable y, por tanto, bienvenido. Podría decirse que el verano no tiene mucho que ver; más bien es la necesidad humana de variar entre el esfuerzo del día a día y la recuperación que da el descanso, para que haya bienestar y equilibrio personal.

Dicho en palabras de la temporada, que vivan las vacaciones y que cada quien saque el mejor provecho, para que al inicio de agosto todo mundo diga que recargó pilas y que le dará duro a las responsabilidades para sacar adelante un año más, el 2026.

Los otros

En Tula, Tamaulipas, allá en el Altiplano, este sábado comienza la fiesta para celebrar el 409 aniversario de la fundación de esa población que fue, entre otras cosas, capital de Tamaulipas. Para ello, las autoridades municipales que lidera René Lara Cisneros tienen un programa cultural, deportivo y musical para la población y sus visitantes, basado en tradiciones, gastronomía, deportes y exposiciones.

La celebración comprende del 18 al 22 de julio y todo comienza este sábado con la exhibición de fotografías antiguas que ha conjuntado el cronista de la ciudad, Salvador Piña Miranda, y habrá el Festival Tula Canta. El domingo 19 habrá béisbol de exhibición para que vaya toda la familia; el 20 de julio habrá partidos de todas las categorías.

Para el 21 está anunciado un Zumbatón, la presentación del Grupo de Danza de la Casa de la Cultura y un show infantil denominado Toy Story; y el 22 habrá una conferencia sobre la historia de Tula impartida por el cronista. La invitación del alcalde es que celebren con ellos los 409 años de la fundación para resaltar las tradiciones y el orgullo tulteco.

Con la finalidad de fortalecer la seguridad hídrica en el sur de la entidad, el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, estuvo en la tercera reunión de seguimiento para analizar la situación de la cuenca del río Guayalejo-Tamesí, en la que participaron directivos de las dependencias del sector agua y representantes de organizaciones empresariales y civiles.

En el caso de los maestros que andan bien metidos en hacerle ruido al profesor Arnulfo Rodríguez Treviño para que suelte la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, hablan de todo, pero no dicen nada de que serán candidatos para la sucesión. Seguro terminarán como el pastor de ovejas que pedía apoyo a los vecinos para que le ayudaran porque el lobo llegaría y se las comería. Muchos acudieron al llamado y el lobo nunca llegó, pero cuando sí sucedió, ya nadie le creyó y se quedó sin ovejas.

Así los profesores Ulises Ruiz Pérez, Abelardo Ibarra, Naif Hamscho y Mariano Lara, que andan en franca campaña de promoción, pero no dicen a la generalidad de los trabajadores de la educación la verdad de sus aspiraciones; solo aparecen en todas las regiones para que los vean y con ello tratar de azuzar al dirigente estatal, sacarlo de sus casillas, porque consideran que con eso crecerán sus bonos.