Acerca SET estudiantes rurales a experiencias educativas integrales con el programa “Educación en Movimiento”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 18 de 2026,- Con el propósito de que las niñas, los niños y los adolescentes accedan a experiencias que fortalezcan su desarrollo integral, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) impulsa el programa “Educación en Movimiento: Conoce, Aprende y Transforma”, que acerca a estudiantes de comunidades rurales a los principales espacios culturales, científicos, recreativos e históricos del estado.

Este proyecto se desarrolla a través de la Coordinación de Programas Compensatorios, adscrita a la Unidad Ejecutiva, en respuesta a la invitación realizada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, a las y los estudiantes de las escuelas del sector rural.

Samuel Alcantar Varela, responsable de la Unidad Ejecutiva, informó que, en una de las últimas jornadas antes de la conclusión del ciclo escolar, participaron alumnas, alumnos, docentes y directivos de los albergues escolares “Profr. Mario Aguilera Dorantes”, ubicado en el poblado Compuertas, municipio de Jaumave, y “Manuel Cavazos Lerma”, del ejido La Gavia, municipio de San Carlos.

Indicó que realizaron recorridos guiados por el Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX), el Palacio de Gobierno de Tamaulipas y el Zoológico de Tamatán, donde tuvieron la oportunidad de fortalecer sus conocimientos mediante actividades educativas, culturales y de convivencia social.

Subrayó que este proyecto ofrece la oportunidad de ampliar los horizontes de aprendizaje integral de las y los alumnos, pues complementa su formación académica con experiencias vivenciales que fortalecen el pensamiento crítico y el interés por la ciencia, la cultura y el patrimonio de Tamaulipas.

Asimismo, señaló que estas acciones contribuyen a fortalecer la convivencia escolar, promover la inclusión, fomentar el sentido de pertenencia y garantizar que las niñas, los niños y los adolescentes que habitan en comunidades rurales accedan a experiencias educativas que aseguren una mayor equidad.

Reafirmó el compromiso de la Secretaría de Educación de impulsar estrategias que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad y a fortalecer la permanencia escolar mediante actividades formativas y significativas, acordes con la visión humanista que impulsa el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, en beneficio de las y los tamaulipecos, y que se implementa en la SET, a cargo de su titular, Miguel Ángel Valdez García.