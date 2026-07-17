Refuerza STPS cultura de la prevención con capacitación en seguridad contra incendios para personal de COMAPA Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 17 de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y salud en los centros de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició un programa de capacitación dirigido al personal de COMAPA Victoria, enfocado en el cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010, relativa a las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la dependencia impulsa una política de capacitación permanente que fortalece la cultura de la prevención, la protección de las y los trabajadores y el cumplimiento de la normatividad laboral. Estas acciones forman parte del compromiso de consolidar centros de trabajo más seguros, productivos y con mejores condiciones para el desarrollo de las actividades laborales.

El programa se desarrolla por la Dirección General de Inspección y Previsión Social, a través del Departamento de Asesoría Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de proporcionar conocimientos básicos sobre la legislación laboral y las disposiciones en materia de seguridad e higiene.

Durante el arranque de estas jornadas, las y los trabajadores recibieron capacitación práctica en el manejo básico de equipos de protección contra incendios, particularmente en el uso adecuado de extintores, con el objetivo de identificar riesgos, aplicar medidas preventivas, responder de manera segura ante un conato de incendio y contribuir a la protección de las personas, las instalaciones y el patrimonio del centro de trabajo.

La capacitación fue coordinada por la directora de Inspección y Previsión Social, Lesly Sarahi Zárate Hernández, y estuvo a cargo de Martha Laura Silva Hernández, auxiliar de Inspección del Departamento de Asesoría Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, quien compartió conocimientos técnicos y prácticos para fortalecer la capacidad de respuesta del personal ante situaciones de emergencia.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso de promover entornos laborales seguros, fortalecer la prevención de riesgos y fomentar el cumplimiento de la normatividad en beneficio de las y los trabajadores, en el marco del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.