Presenta Tamaulipas estrategias de apoyo a personas migrantes en foro nacional organizado por FINABIEN

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Julio 17 de 2026.- El director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, participó de manera virtual en el conversatorio “Ahorro a través de la Bóveda Virtual”, organizado por Financiera para el Bienestar (FINABIEN), donde presentó las principales estrategias que impulsa el Gobierno de Tamaulipas para fortalecer la protección, el bienestar y la inclusión de las y los tamaulipecos que radican en el extranjero.

El encuentro reunió a la senadora Karina Ruiz Ruiz, primera senadora migrante de México; cónsules mexicanos acreditados en los Estados Unidos; integrantes de la diáspora mexicana; líderes y activistas migrantes, así como autoridades federales y estatales, quienes intercambiaron experiencias y estrategias para fortalecer la atención, la protección de los derechos humanos y el bienestar de las comunidades mexicanas que residen fuera del país.

Durante su intervención virtual, Rodríguez Alvarado destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas ha consolidado una política migratoria con enfoque humanista, orientada a garantizar los derechos de las personas migrantes, fortalecer los vínculos con la diáspora y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias tamaulipecas.

“Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, hemos construido una política pública que coloca en el centro a las personas migrantes y a sus familias. Nuestro compromiso es acompañarlas, proteger sus derechos y generar programas que respondan a sus necesidades, sin importar si se encuentran en Tamaulipas, en otra entidad o en el extranjero” expresó.

El director general del ITM presentó las principales acciones que distinguen a Tamaulipas en materia migratoria, entre ellas la bancarización de la comunidad migrante, desarrollada en coordinación con FINABIEN para facilitar el envío seguro, rápido y de bajo costo de remesas; la expedición de Constancias de Identidad, en coordinación con el Congreso del Estado; así como la estrategia integral dirigida a niñas, niños y adolescentes binacionales nacidos en los Estados Unidos e hijos de padres tamaulipecos.

Explicó que esta estrategia contempla la obtención de la doble nacionalidad mexicana, la gestión del pasaporte estadounidense y el acompañamiento institucional para que las y los menores ejerzan plenamente los derechos que les corresponden en ambos países, fortaleciendo además su identidad binacional.

En el marco del conversatorio, el funcionario expresó el respaldo institucional del Gobierno de Tamaulipas al llamado realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos de las y los connacionales que viven en el exterior.

“Desde Tamaulipas compartimos plenamente la visión del Gobierno de México de proteger a nuestra comunidad migrante. Continuaremos trabajando de manera coordinada con las instituciones federales y las representaciones consulares para brindar una atención cercana, permanente y con sentido humanista, privilegiando siempre la dignidad de las personas” afirmó.

Rodríguez Alvarado también reconoció la labor de FINABIEN por impulsar herramientas de inclusión financiera como la Bóveda Virtual, una plataforma que fortalece la cultura del ahorro y brinda mayor seguridad al patrimonio de las familias mexicanas dentro y fuera del país.

Finalmente, reiteró la disposición del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes de continuar fortaleciendo la coordinación con el Gobierno de México, las representaciones diplomáticas y las instituciones federales para consolidar estrategias que beneficien a la diáspora tamaulipeca, impulsen la inclusión financiera y garanticen una atención integral a las personas migrantes, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con una política migratoria humanista, solidaria y cercana a la gente.