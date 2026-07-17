Presenta SIPINNA Tamaulipas Calendario Integral de Sensibilización para el nuevo ciclo escolar 2026-2027

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 17 de 2026 .-Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar estrategias para la prevención y atención de las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes, el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, quien agradeció la participación de las instituciones convocadas y destacó que el trabajo coordinado refleja el compromiso de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y sociedad civil para garantizar el interés superior de la niñez, como lo ha instruido el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la sesión se presentaron diversas estrategias y herramientas que fortalecerán las acciones de prevención en los centros educativos y la atención integral de casos de violencia.

Entre los temas abordados destacó la Presentación de las Escuelas Susceptibles de Atención, a cargo del maestro Luis Enrique Lajas, asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación, quien dio a conocer un diagnóstico para identificar los planteles con mayores necesidades de intervención y orientar de manera más eficiente las acciones preventivas.

Asimismo, se presentó el Calendario de Pláticas en Escuelas, mediante el cual las dependencias participantes desarrollarán actividades de sensibilización y prevención dirigidas a la comunidad educativa, ampliando la cobertura para llegar a un mayor número de planteles en la entidad.

Como parte del orden del día, también se expuso el Programa Leche para el Bienestar, además de la Ruta de Actuación Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, presentada por la organización World Vision, instrumento que fortalecerá la coordinación entre instituciones para brindar atención oportuna e integral a quienes enfrenten situaciones de violencia.

Salazar Márquez señaló que uno de los principales objetivos será ampliar la cobertura de las acciones preventivas en las escuelas del estado, con base en el diagnóstico presentado, para atender prioritariamente aquellos planteles que requieren mayor acompañamiento institucional.

“Hoy, contamos con información que nos permitirá dirigir mejor nuestros esfuerzos. La meta es ampliar la presencia institucional en las escuelas, trabajar de manera preventiva y sumar capacidades para que cada niña, niño y adolescente viva en un entorno libre de violencia”, puntualizó.

En la sesión participaron representantes de dependencias de los tres órdenes de gobierno, diputadas y diputados locales, organismos defensores de derechos humanos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, quienes refrendaron su compromiso de continuar fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia en Tamaulipas.