Impulsa Gobierno de Tamaulipas  vinculación educativa para consolidar una Guardia Estatal más profesional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 17 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el estado de fuerza de la Guardia Estatal, mediante una estrategia de vinculación con el sector educativo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación y de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

El encuentro fue encabezado por el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, y contó con la participación del rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), Jorge Lumbreras Castro; del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, así como de representantes de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), Preparatorias Federalizadas y Militarizada de Reynosa, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) y del Plantel Victoria del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Durante la reunión se presentó la capacidad académica y operativa de la USJT, destacando la oferta educativa, la infraestructura y los programas de formación profesional con los que cuenta la institución para preparar a las y los futuros integrantes de las corporaciones de seguridad.

El secretario ejecutivo remarcó que la coordinación con las instituciones educativas es fundamental para acercar a las y los jóvenes una opción de desarrollo profesional basada en la vocación de servicio, la disciplina y el compromiso con Tamaulipas.

Por ello, fortalecer la vinculación con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y con las instituciones de educación media superior nos permitirá ampliar el alcance de nuestros procesos de reclutamiento y seguir consolidando una Guardia Estatal cada vez más profesional y cercana a la ciudadanía.

El funcionario estatal señaló que el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación entre las instituciones educativas y de seguridad para formar profesionales altamente capacitados, consolidar una Guardia Estatal más sólida y continuar construyendo un estado con mayor paz, orden y bienestar para las familias tamaulipecas.