Fortalece Tamaulipas la transformación del sistema energético en alianzas con la academia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 17 de 2026.- Con el impulso de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, para transformar el sistema energético de Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Energético formalizó dos Convenios Marco de Colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Politécnica de Victoria.

Estas alianzas buscan continuar posicionando a Tamaulipas como el referente nacional en energía, transición energética e innovación tecnológica, integrando el conocimiento académico y la investigación, así como fomentando la participación de las y los estudiantes con el desarrollo de proyectos de alto impacto e innovación.

Dentro de las instalaciones de la SEDENER, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, suscribió el Convenio con la BUAP, representada por el director de Innovación y Transferencia de Conocimiento, David Eduardo Pinto Avendaño, y el subdirector de la misma área, Jorge Raúl Cerna Cortez.

Este convenio tiene como objetivo el desarrollo de proyectos de investigación enfocados en la producción de biocombustibles, donde Tamaulipas está siendo el primer estado en México en poner este tema en la agenda, para su producción e implementación.

En uso de la voz, el subdirector de la BUAP, David Eduardo Pinto agradeció al Gobierno del Estado de Tamaulipas la apertura para fortalecer los lazos que permitan convertir el conocimiento científico en soluciones reales para el sector energético.

En otro acto celebrado en la Universidad Politécnica de Victoria, se reforzó el compromiso con el talento tamaulipeco. El secretario, Walter Julián Ángel, firmó un Convenio Marco de Colaboración con el rector de la Universidad Politécnica de Victoria, Luis Felipe Castillo Cortés, donde se puso por delante la continuidad de la participación del alumnado en el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la SEDENER.

Por su parte la Politécnica de Victoria ofrecerá actividades para la capacitación del capital humano con cursos, seminarios y diplomados enfocados en energías renovables y de seguridad industrial.

Por último el secretario, extendió la invitación formal a la Politécnica para participar activamente en el próximo Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, el cual se realizará del 27 al 29 de octubre en la Expo Tampico.