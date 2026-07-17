Entrega Gobierno de Tamaulipas equipo para la operación del rastro municipal de Ocampo

Ocampo, Tamaulipas. – Julio 17 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura pecuaria del estado, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, continúa con la entrega de equipo especializado al rastro municipal de Ocampo, lo que permitirá optimizar los procesos de sacrificio y manejo sanitario, garantizando prácticas más eficientes en materia de inocuidad, bienestar animal y calidad de los productos cárnicos.

Durante el evento, el rastro municipal recibió además el certificado de registro que lo acredita como establecimiento inscrito en el padrón estatal de establecimientos de sacrificio en materia de ganadería, fortaleciendo el cumplimiento de la normatividad vigente y contribuyendo a brindar mayor certeza sanitaria a productores y consumidores.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, el director de Fomento Pecuario, Óscar Barrón López, destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado para modernizar la infraestructura destinada al sacrificio de ganado, elevando los estándares sanitarios y promoviendo mejores condiciones para el desarrollo de la actividad pecuaria.

“El equipo entregado está conformado por una mesa para inspección de vísceras rojas, mesa para inspección de vísceras verdes, percha porta cabezas, módulo de lavado de cabezas, perchero para colgar aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), aturdidor de perno para sacrificio y lámparas para iluminación, herramientas que fortalecerán las labores operativas y sanitarias del rastro”, refirió.

Por su parte, el secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Rogelio Hernández Martínez, en representación del presidente municipal de Ocampo, Melchor Budarth Báez, agradeció el respaldo del Gobierno de Tamaulipas y de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, al señalar que este equipamiento representa un avance importante para ofrecer un servicio más eficiente y seguro a los productores pecuarios del municipio y de la región.

Barrón López dijo que, con estas acciones, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso de impulsar el fortalecimiento de la cadena productiva pecuaria mediante inversiones que mejoren la infraestructura, promuevan el bienestar animal y garanticen procesos de sacrificio con altos estándares de calidad e inocuidad.