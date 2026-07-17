EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Se acercan los tiempos electorales en Tamaulipas y como que a algunos aspirantes municipales les empiezan a ganar las ansias y a traicionarlos sus propios nervios…Serenos, nada llega antes como tampoco después…Todo a su tiempo…La gente del PAN al frente de AUDELIO URBINA CONDE ya han dado el primer paso en este año el cual tuvo que ver con la elección de la nueva dirigencia estatal…No faltaron los que fruncieron sus cejas cuando la semana comenté en este espacio que con la victoria interna de El TRUKO se fortalecía la familia MEDINA, como si fuera caso desconocido el tema de la fraterna relación política y personal además de los compromisos de negocios que tiene el patriarca HABIEL con el ahora Secretario General del PAN en Tamaulipas…HABIEL y TRUKO son como coloquialmente se dice, “uña y mugre”…Por cierto se comenta en el cuadro chico de los MEDINA que al TRUKO le interesa que sea HABIEL el que juegue por la alcaldía y no el JR TOÑITO…Debe ser si se considera que realmente el amigo de TRUKO es HABIEL y no los demás integrantes de este clan familiar…Igual es que no tengo a la mano los datos reales sobre la situación jurídica, que en algún momento le permitiría o bien le impediría a HABIEL el poder ir por la alcaldía marsoteña…Circulan versiones de que tiene pendientes legales de cuando fue presidente municipal…Pero, bueno, se tienen que esperar los tiempos, para darnos un panorama más real de lo que pudiera estar más cerca de suceder dentro de la agenda electoral del PAN como de los demás partidos…Igual es que el Ing. JOSÉ PECERO también ha dado muestras de querer la candidatura, pero la de MORENA a la alcaldía de Soto la Marina, pues su presencia en comunidades y colonias la podemos observar en el día a día por medio de sus redes sociales…El tema de PECERO es diametralmente distinto al de los del clan MEDINA y es que es la primera ocasión que éste hace su aparición dentro de la parcela política municipal…Se le ve activo e insistente a JOSÉ PECERO en su trabajo de territorio y en la búsqueda de fortalecer su presencia para en un momento dado hacer oficiales sus aspiraciones políticas…Pero bueno quien no suda ni se acongoja pensando en cosas futuristas es la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ, quien sigue haciendo camino al andar en la entrega de apoyos a sus representados…De momento trae el tema de la entrega de abanicos en la zona rural y es que se está beneficiando a cientos de familias de los ejidos con este tipo de aparatos que ayudan en gran manera ante las altas temperaturas de nuestro municipio…Si alguien dentro de la escena política se encuentra y en los hechos demuestra que anda tranquila es precisamente GLYNNIS y es que de entrada ella ya es alcaldesa,mientras que otros añoran volver al poder local y otros tantos más aspiran a despachar por primera ocasión desde el sillón principal del edificio de la Calle Juárez entre Hidalgo y Felipe de la Garza…De entrada GLYNNIS ya cumplió su propósito de ser alcaldesa y aparte está en la ruta correcta para aspirar a la reelección, pues trabajo y méritos, vaya que los tiene…En otro orden de ideas XAVIER SALVADOR MOLINA asumió la Delegación del ITAVU en Soto la Marina…Se veía venir el cambio de mando en esa dependencia estatal, ya que desde la campaña municipal, la ex titular, la realidad es que no trabajó en el tema político por el lado de MORENA siendo que el gobernador AMERICO es emanado de ese partido…La familia de la ex Delegada del ITAVU es originaria de La Pesca y se dejaron caer por el lado de TOÑO MEDINA…De ahí que no se vale que anden con sentimientos…Es más, hasta se tardó este movimiento…Pero bueno ahora XAVIER MOLINA ha recibido una encomienda más en su larga trayectoria dentro del servicio público…No va a batallar MOLINA en el proceso que se tiene de ruta de aprendizaje, por parte de quienes asumen una responsabilidad en la gestión de gobierno, pues tiene la milla recorrida en este sentido…Pues falleció el enorme amigo LIBORIO RODRIGUEZ DEL TORO uno de los íconos del ejido La Peñita…LIBORIO fue un apasionado de la política desde que llegó a la comunidad muy joven procedente de su natal, Aramberri, Nuevo León en busca de un pedazo de tierra para sembrar…Priista de la vieja escuela aunque debido a las circunstancias y el cambio de modelo político tuvo que migrar en sus últimos años su filiación partidista…Amigo personal de políticos de la talla del ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA quien siempre que se saludaban le daba un fuerte y especial abrazo, “como estás Liborio”? Le decía el del sombrero y las pirámides…A nivel local, se identificó con el entonces grupo político liderado por el Prof. LEONEL TAVARES DE LA GARZA y LEONARDO BARRIENTOS GARZA…Descanse en Paz LIBORIO quien me conoció desde que yo gateaba…En otros temas, para comentarles que por acá anduvo el buen amigo RENAN MARTINEZ BERNAL…Le entendí que ocupa un buen cargo en la dirigencia estatal, dentro de un partido de reciente creación…No me lo comentó pero me imagino que anda por acá en búsqueda de algún cuadro político que le interese ser cobijado por dicha franquicia electoral…Pueda ser que RENAN no ande tan errado en su búsqueda y es que siempre después de los procesos internos de los partidos grandes, quedan varios resentidos…RENAN hace no muchos años fue presidente de la Asociación de Beisbol en Tamaulipas y lo fue durante un buen de tiempo…También ocupó la cartera de deportes en el PRI estatal…Hablando del tema político creo que poco a poco y pian pianito como se dice la alcaldesa GLYNNIS de una o de otra manera ha estado incluyendo políticos de experiencia en diferentes espacios de la gobernanza ya sea en la esfera estatal como en la municipal…Entre los cuadros de experiencia que están alineados con GLYNNIS les puedo mencionar al Delegado de Bienestar estatal, RAÚL RAMIREZ MIRELES, así como al titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, CLAUDIO REYNA GARCIA y a XAVIER SALVADOR MOLINA en la Delegación del ITAVU, sin dejar de mencionar a TOÑO SILVA MENDIOLA en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal…Un acierto de GLYNNIS pues los jóvenes que forman parte de su equipo de trabajo por fuerza requieren del apoyo de quienes tienen la milla recorrida en el escenario político de Soto la Marina…La frialdad y el conocimiento de la arena municipal que son tan necesarias tanto en la gobernanza como en la política solamente la tienen quienes se han curtido la piel al fragor de la batalla política sea a ras de tierra como en las catacumbas de los cuartos de guerra de las campañas…Estos cuatro personajes mencionados poseen datos e información de primera mano y privilegiada respecto al asunto de nombres de presidentes de seccionales y liderazgos en comunidades rurales o de manzanas y colonias de la zona urbana…La juventud es buena porque traen deseos y fuerza como entusiasmo para hacer las cosas, pero jamás van a sustituir la experiencia de los grandes…La alegría de las campañas la ponen los jóvenes con sus ansias, pero los triunfos los llevan a cabo y los firman los de la experiencia…El ex dirigente del PAN en este municipio, JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ se codea entre la crema y nata de la cúpula estatal de su partido…Les comento esto porque en la pasada elección por la dirigencia, se desempeñó como Coordinador para el Desarrollo del Proceso Interno en Tamaulipas…Tuvo a su cargo la entrega de sus constancias de mayoría a los ganadores de dicha elección GLORIA GARZA JIMENEZ y CESAR VERÁSTEGUI OSTOS…El Lic. ALFREDO VARGAS recibió nombramiento como Coordinador de Movimiento Ciudadano en Soto la Marina por parte de la dirigencia estatal de dicho partido político a cargo del matamorense, Roberto Lee…Dicha encomienda recibida por el Lic. ALFREDO VARGAS da entrada para que los comentólogos de café hayan iniciado con diversas conjeturas respecto a su futuro político inmediato…Igual de cierto es que el Lic. JORGE LUIS GUAJARDO REYES sigue en su labor de siempre como es la de saludar a sus muchas amistades en el día a día…No se fanatiza con el tema de la candidatura local de MORENA, pero tampoco baja la guardia en sus afanes en ese sentido y es que pertenece a este partido desde hace unos años y méritos ante la comunidad los tiene…Lo demás será el destino o las circunstancias las que definirán el rumbo de la candidatura local…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…