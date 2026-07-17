Consolidan justicia laboral en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 17 de 2026.- Con el propósito de homologar criterios de actuación, fortalecer las capacidades del personal y brindar un servicio cada vez más eficiente a las y los tamaulipecos, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas (CCLT) llevó a cabo el taller “Aspectos prácticos y criterios de actuación en la conciliación laboral” en el que participaron conciliadores y auxiliares jurídicos de las diez sedes del organismo en la entidad.

Esta estrategia forma parte de la visión impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a consolidar instituciones más sólidas, cercanas y profesionales, que garanticen el acceso a una justicia laboral pronta, gratuita e imparcial para las y los trabajadores, privilegiando el diálogo y la solución pacífica de los conflictos laborales.

Durante la inauguración del taller, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, acompañado por la directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Adriana Garza Reyna, destacó la importancia de fortalecer la capacitación permanente del personal para elevar la calidad de la atención que se brinda a las personas trabajadoras y empleadoras.

Ambos coincidieron en que la profesionalización permite consolidar un modelo de conciliación moderno, eficiente y con pleno respeto a los derechos laborales.

En los trabajos desarrollados, las y los participantes recibieron herramientas especializadas para mejorar la atención a las personas usuarias, así como técnicas de conciliación que fortalecen la cultura del diálogo, favorecen la construcción de acuerdos y garantizan que los procedimientos se desarrollen con imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos de ambas partes.

El funcionario señaló que con acciones, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo el nuevo modelo de justicia laboral, ofreciendo servicios gratuitos, imparciales y eficaces, en congruencia con los principios del gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En la ceremonia inaugural también estuvo presente el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, quien acompañó a las autoridades estatales en el arranque de esta jornada de capacitación dirigida al personal conciliador y auxiliares jurídicos provenientes de las diez oficinas regionales del Centro de Conciliación Laboral del Estado.