Respalda la UT Nuevo Laredo a estudiantes con becas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Julio 16 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias de las y los estudiantes, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) efectuó la entrega de 83 becas correspondientes a un mismo número de jóvenes para cubrir sus pagos cuatrimestrales.

José Antonio Tovar Lara, rector de la UTNL, informó que las becas son otorgadas por el Patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, presidido por el empresario Mario Palos Garza, a cuyos integrantes agradeció por su apoyo y compromiso con la comunidad universitaria.

Destacó la importancia de este tipo de acciones, que significan un respaldo directo para las y los jóvenes universitarios, ya que les permiten continuar con su formación profesional y reducir la carga económica que enfrentan sus familias.

Señaló que la UTNL continuará trabajando de manera coordinada con su patronato y con los distintos sectores de la sociedad neolaredense y de la región para generar más oportunidades en beneficio de las y los estudiantes.

Reafirmó el compromiso de la Universidad de impulsar la educación superior tecnológica en la región y brindar las mejores condiciones posibles para que más jóvenes concluyan sus estudios profesionales, haciendo de la educación la herramienta más poderosa para el desarrollo de las y los tamaulipecos.

Agradeció también el respaldo que la universidad recibe del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una educación inclusiva, humanista, pertinente y de calidad, acorde con la transformación que vive el estado.