Procesión Náutica de la Virgen del Carmen fortalece la tradición y el turismo en el sur de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Julio 16 de 2026.-Cientos de personas, locales y visitantes, participaron, como cada 16 de julio, en la tradicional Procesión Náutica de la Virgen del Carmen en las aguas del río Pánuco. Este día, el río se transforma en templo flotante que une fe, mar y comunidad en una de las celebraciones más arraigadas del sur de Tamaulipas.

Año tras año, la Capitanía Regional de Puerto de Tampico, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, las autoridades municipales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, junto con la comunidad portuaria, coordinan este evento que combina devoción, cultura e historia.

“Más allá de su profundo significado religioso, la procesión náutica fortalece los lazos entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, impulsa el turismo regional y celebra la identidad portuaria de esta importante zona del Golfo de México”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

La Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, marinos y de toda la gente de mar, despierta una profunda devoción en esta zona portuaria. Las y los fieles se encomiendan a la “Reina de los Mares” para pedir mares calmados, pesca abundante y, sobre todo, el regreso seguro de sus seres queridos.

Las embarcaciones partieron desde temprana hora del Club Internacional de Yates de Tampico, cuyos tripulantes se esmeraron en adornarlas para acompañar a la imagen de la Virgen del Carmen, colocada en esta celebración en el barco insignia “Roque Rojas”, que por el río Pánuco se dirigió al monumento a la Virgen, erigido en 1967 en la Colonia La Barra de Ciudad Madero.

Allí, la imagen fue recibida con júbilo por la multitud, seguida de una misa, verbena popular, música y un momento de convivencia, para la población y las y los visitantes.