Previene SEDUMA inundaciones, enfermedades e incendios causados por tiraderos clandestinos

– En coordinación con la Procuraduría Ambiental y Urbana y el apoyo de empresas sujetas a medidas compensatorias, se retiraron residuos acumulados en diversos puntos de la colonia Vamos Tamaulipas de la capital del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 16 de 2026.- Para proteger la salud, el patrimonio y la seguridad de las familias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en coordinación con la Procuraduría Ambiental y Urbana, atendió denuncias ciudadanas por la presencia de tiraderos clandestinos en la colonia Vamos Tamaulipas, en la capital del estado.

Las labores permitieron retirar residuos acumulados en una zona con pendiente pronunciada, donde el agua de lluvia arrastraba la basura hacia drenes y alcantarillas. Esta situación podía provocar obstrucciones, encharcamientos, afectaciones viales y daños en las viviendas cercanas.

Además del riesgo de inundaciones, la permanencia de desechos a cielo abierto favorecía la proliferación de fauna nociva, malos olores y posibles focos de infección, lo que representaba una amenaza para la salud pública de quienes habitan en el sector. La presencia de materiales inflamables también incrementaba la posibilidad de incendios, especialmente durante periodos de altas temperaturas y sequía.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a escuchar a la población y atender los problemas que afectan directamente su bienestar.

“Estamos atendiendo las denuncias relacionadas con estos tiraderos clandestinos, una situación lamentable que requiere la participación de autoridades y ciudadanía. Trabajamos de manera coordinada con la Procuraduría Ambiental y Urbana, mediante medidas compensatorias aplicadas a empresas, lo que permite sanear estos espacios y prevenir mayores afectaciones”, señaló.