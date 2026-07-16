Premia DIF Tamaulipas a organizaciones ganadoras de la convocatoria Familias en Paz 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 16 de 2026.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realizó la ceremonia de premiación de la convocatoria Familias en Paz 2026, en la que reconoció el compromiso y la labor que, de manera conjunta, realizan las organizaciones de la sociedad civil y el organismo estatal para mejorar la calidad de vida de las personas de atención prioritaria.

“Este es un reconocimiento a lo que ustedes hoy en día están haciendo; algunos cuentan con una trayectoria que ha trascendido generaciones y que ha involucrado a sus propias familias. Esta labor que compartimos con ustedes se convierte en una verdadera misión de vida”, expresó Mariela Benavides Espronceda, directora de Atención a Población Prioritaria.

La convocatoria tiene como propósito fortalecer, mediante una inversión social, la capacidad de las organizaciones para brindar espacios más seguros y mejores oportunidades de atención a quienes más lo necesitan. Los proyectos participantes estuvieron enfocados en infraestructura, equipamiento y capacitación, con el objetivo de ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios que ofrecen.

Además, esta iniciativa contribuye al cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos Fin de la Pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de Género, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, así como Alianzas para Lograr los Objetivos.

En esta edición, resultó ganadora la asociación Niños Caminando hacia el Sonido A.C., de Tampico, con el proyecto Tamizaje Neonatal Oportuno y Acompañamiento Integral para la Detección Temprana de Pérdida Auditiva en Niñas y Niños de la Primera Infancia en Tamaulipas.

También fueron reconocidas La Mesa del Señor A.C., de Ciudad Victoria, por el proyecto Manos que Alimentan, Corazones que Acompañan; y Corazones Jóvenes, de Reynosa, con el proyecto Ambientes Dignos para Nuestros Adultos Mayores.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a las y los investigadores que participaron como dictaminadores de los proyectos y al equipo responsable del desarrollo de la plataforma digital utilizada para el registro y evaluación de las propuestas.

Con acciones como Familias en Paz, el DIF Tamaulipas fortalece la participación de la sociedad civil organizada y consolida el trabajo coordinado entre los sectores público, privado y social para impulsar proyectos que contribuyan al bienestar de las personas y familias de atención prioritaria, favoreciendo un Tamaulipas más solidario, incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos.