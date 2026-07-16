Mejora la SET la atención y el funcionamiento de los albergues escolares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 16 de 2026.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del Programa Albergues Escolares, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Coordinación de Programas Compensatorios de la Unidad Ejecutiva, capacitó a sus responsables para dar continuidad a la efectiva operación de los albergues escolares en el estado.

Samuel Alcantar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva, informó que la capacitación estuvo dirigida a las y los responsables de los 13 albergues escolares de la entidad, además de la asistencia de las autoridades y personal de la Coordinación de Programas Compensatorios de dicha unidad.

Detalló que durante la capacitación se actualizaron los conocimientos y estrategias que consolidan las competencias del personal encargado de los albergues en materia de seguridad, infraestructura, atención a las alumnas y los alumnos beneficiarios del programa, así como en el tema de las acciones diseñadas para incorporar a más estudiantes.

Indicó que durante esta importante sesión de trabajo también se presentó la estrategia de la Agenda Tamaulipas Educa, mediante la cual se trabaja con un enfoque orientado al fortalecimiento y la recuperación de los aprendizajes para el ciclo escolar 2026-2027.

Reafirmó el compromiso del equipo que conforma la Unidad Ejecutiva de fortalecer la operación de los albergues escolares mediante la capacitación continua del personal, contribuyendo a brindar un servicio educativo de mayor calidad, inclusivo y con bienestar para las niñas, los niños y los adolescentes participantes del programa.

Destacó que estas iniciativas son un reflejo del trabajo conjunto entre las diversas áreas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a cargo del secretario Miguel Ángel Valdez García, que implementa la política educativa inspirada en la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya.