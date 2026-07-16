Incentiva SET educación para el desarrollo de comunidades rurales en Tamaulipas

Tula, Tamaulipas.- Julio 16 de 2026.- Con la idea de que todas y todos los tamaulipecos tengan acceso a una educación inclusiva, humanista y de calidad, acorde con la visión de transformación que impulsa el Gobierno de la República, de la mano con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) promueve el acceso al servicio educativo como un elemento clave para el desarrollo de las comunidades.

Como prueba de ello, se realizó la graduación de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, del Ejido Francisco Medrano, en el Municipio de Tula. Esta nueva generación constituye un éxito para el sistema educativo, donde las escuelas ubicadas en regiones rurales son espacios de enseñanza donde niñas, niños y adolescentes encuentran mayores oportunidades para mejorar su bienestar.

En la ceremonia, Gustavo Peña Martínez, titular de la Dirección de Participación Social de la Unidad Ejecutiva, estuvo presente en representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y fungió como padrino de esta generación de estudiantes tultecos.

Expresó su reconocimiento y satisfacción por el logro que significa culminar la educación primaria para las niñas y los niños, así como su reconocimiento a las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia por ser pilares fundamentales para que concluyeran esta etapa educativa, lo que les permite continuar su desarrollo y el de sus familias.

Destacó que la graduación de las y los estudiantes, en especial de las comunidades rurales, es resultado del trabajo en equipo para hacer de la educación una efectiva herramienta de mejora, acorde con la visión humanista que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para fortalecer la equidad, el crecimiento y el bienestar de todas y todos los tamaulipecos.