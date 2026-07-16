Por: Raúl Terrazas Barraza

La Mesa del Señor, premiada por sus acciones

La estrategia Familias en Paz 2026, que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que preside la doctora María de Villarreal, permitió que, sobre la base de su convocatoria para reconocer el compromiso y las acciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, se premiara a tres de ellas por su dedicación en favor de grupos vulnerables.

La primera ganadora fue la asociación Niños Caminando hacia el Sonido A.C., por su proyecto Tamizaje Neonatal Oportuno y Acompañamiento Integral para la Detección Temprana de Pérdida Auditiva en Niñas y Niños de la Primera Infancia en Tamaulipas, misma que desarrolla su trabajo en la ciudad de Tampico y la zona conurbada.

Las otras dos fueron La Mesa del Señor A.C., por el proyecto Manos que Alimentan en Ciudad Victoria, y Corazones Jóvenes, de Reynosa, por el proyecto Ambientes Dignos para Adultos Mayores.

Ahora sí que, reconocimiento a quien lo merece, porque es muy grande el esfuerzo que hacen los grupos de personas que atienden a población vulnerable y, en realidad, su dedicación es ejemplar y los resultados están a la vista. Al menos en el caso de La Mesa del Señor, de esta capital, resulta satisfactorio ver la forma en que las y los integrantes del grupo están allí todos los días desde hace muchos años para que quienes no tienen un bocado en su vivienda puedan acudir con la seguridad de que en La Mesa del Señor tendrán comida caliente.

La doctora María de Villarreal consideró que respaldar a las organizaciones de la sociedad civil es uno de los grandes retos que tiene el DIF; por ello, la convocatoria que permitió la premiación de las tres organizaciones busca fortalecer, mediante inversión social, su capacidad para que cuenten con espacios más seguros y mejores oportunidades de atención para quienes requieren de su apoyo.

Se trata de mejorar infraestructura, equipamiento y capacitación para que puedan ampliar la atención y elevar la calidad de los servicios otorgados. En estos casos, la detección temprana de problemas auditivos, la alimentación para quienes la requieren todos los días y el trabajo en favor de los adultos mayores marcarán la diferencia en su labor social.

Además, las acciones de este tipo sirven para que Tamaulipas haga la parte que le corresponde en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, paz, justicia e instituciones sólidas, dentro de los cuales encuadra el trabajo realizado por las tres asociaciones premiadas por el DIF Tamaulipas en su estrategia Familias en Paz.

Los otros

De acuerdo con la información del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, en este año 2026 se registra de nueva cuenta un incremento considerable en la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso, logro que refleja la confianza que la sociedad tamaulipeca tiene en la institución, debido a que ha elevado su calidad educativa y cuenta con una oferta de carreras acorde con las expectativas de preparación de las y los jóvenes.

Se trata de nuevos alumnos tanto en licenciatura como en posgrado y bachillerato; este último presenta una mayor demanda, ya que las posibilidades de acceso están al alcance de los estudiantes en todas las regiones de la entidad, incluida la oferta educativa en línea con que se cuenta para este nivel.

La lógica dice que, ante esa respuesta de la sociedad hacia la UAT reflejada en el incremento de las inscripciones, la institución estará a la altura de las circunstancias para que infraestructura, docentes, laboratorios, becas y un clima estudiantil de primera permitan que, conforme avancen en sus programas educativos, los estudiantes queden integrados a la comunidad universitaria con un alto sentido de pertenencia.

El rector hizo ver que, en materia presupuestal, el Gobierno de la República aporta casi tres mil millones de pesos y el Gobierno del Estado realiza otra gran aportación superior al 40 por ciento, de manera que se tienen recursos suficientes para atender la demanda educativa sin inconvenientes y garantizar que el desarrollo académico cumpla con la atención de toda la población estudiantil.

En la Universidad hay solidez financiera para sostener el crecimiento de la matrícula que se ha registrado nuevamente en este 2026, impulsar más proyectos académicos y ampliar la cobertura en todas las regiones de la entidad.

En la Presa Ramiro Caballero, del municipio de González, Tamaulipas, se llevará a cabo el torneo de pesca Copa Tamaulipas, cuya fecha fue anunciada por el alcalde, doctor Miguel Zúñiga Rodríguez; por el nuevo encargado de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, Noé Astello Requena; y por el titular de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Luis García Reyes.

Habrá más de 200 mil pesos en premios: 30 mil para el primer lugar, 20 mil para el segundo y 15 mil para el tercero, bajo la premisa de una gran respuesta de los amantes de la pesca deportiva para acudir a González, donde, según el alcalde, no tienen que llevar nada, porque allí hay todo para pasar un buen fin de semana familiar y deportivo.

Existe el antecedente de más de 300 participantes en torneos realizados en la misma Presa Ramiro Caballero; por tanto, este 2026, del 7 al 9 de agosto, no deberá ser la excepción. La invitación está abierta, tras anunciarse en una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno de esta capital.