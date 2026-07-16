Fortalece la STPS cultura de prevención con capacitación sobre la NOM-017-STPS-2024 en CINVESTAV

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 16 de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y salud en los centros de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impartió una asesoría especializada sobre la NOM-017-STPS-2024, “Equipo de Protección Personal (EPP): Selección, Uso y Manejo” al personal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Unidad Tamaulipas.

Esta actividad forma parte de la estrategia impulsada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, en cumplimiento de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, para consolidar una cultura de prevención que fortalezca la seguridad, proteja la integridad de las y los trabajadores y promueva el cumplimiento de la normatividad laboral en todo el estado.

La capacitación fue impartida por personal del Departamento de Asesoría Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, adscrito a la Dirección de Inspección y Previsión Social, con el propósito de fortalecer los conocimientos de las personas participantes sobre las obligaciones que establece la NOM-017-STPS-2024 para la identificación de riesgos, la selección adecuada del equipo de protección personal, así como su correcto uso, mantenimiento, reposición y capacitación continua para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

Durante la jornada estuvieron presentes el encargado del despacho de la Dirección de Inspección y Previsión Social, Jorge Artemio Puga Rocha, así como el coordinador académico del CINVESTAV Unidad Tamaulipas, José Gabriel Ramírez Torres, quienes coincidieron en la importancia de mantener una estrecha colaboración entre las instituciones para fomentar espacios laborales seguros.

Con este tipo de acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso de brindar asesoría técnica especializada a empresas, instituciones y centros de trabajo, contribuyendo al fortalecimiento de ambientes laborales seguros, saludables y en estricto apego a la legislación vigente, consolidando el bienestar de las y los trabajadores de Tamaulipas.