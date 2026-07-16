Conquista el tamaulipeco Diego Popa oro y plata en el Panamericano de Canotaje

Montreal, Canadá.- Julio 16 de 2026.- El canoísta tamaulipeco Diego Popa Olivella tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Canotaje celebrado en Montreal, Canadá, al conquistar una medalla de oro y una de plata para la delegación mexicana.

La Comisión Nacional del Deporte, informó que el deportista originario de Tampico abrió su participación con la medalla de plata en la prueba de K1 500 metros, resultado que lo colocó entre los mejores exponentes del continente y aportó una presea para México.

Después, Popa volvió a competir y firmó una sobresaliente actuación en la final de K1 200 metros, prueba en la que cruzó la meta en el primer lugar para proclamarse campeón panamericano y adjudicarse la medalla de oro.

Con estos resultados, el tamaulipeco cerró una destacada jornada internacional al subir dos veces al podio, con una plata en los 500 metros y un oro en los 200 metros, lo que confirmó su nivel competitivo y representó una importante aportación para la delegación mexicana en el certamen continental.

El Instituto del Deporte de Tamaulipas, que dirige Manuel Virués Lozano, reconoció la actuación de Diego Popa y, a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó el desempeño del canoísta tampiqueño, quien volvió a colocar el nombre de Tamaulipas y de México entre los protagonistas del canotaje continental.