Avanza Tamaulipas a la final de la Supercopa FMF Sub-15

Toluca, Estado de México.- Julio 16 de 2026.- La Selección Tamaulipas Sub-15 aseguró su lugar en la final de la Supercopa FMF, torneo organizado por la Federación Mexicana de Futbol, luego de empatar 1-1 con la Selección El Camino USA en la tercera y última jornada de la fase de grupos. El representativo estatal se impuso en la tanda de penales para sumar el punto extra que le permitió finalizar entre los dos mejores equipos del certamen.

La FMF publicó que el conjunto tamaulipeco inició su participación en el certamen con un triunfo en penales sobre el Sector Amateur, resultado que le otorgó sus primeros dos puntos. En la segunda fecha cayó ante la Selección Nacional de México Sub-15, por lo que llegó a la jornada definitiva con la necesidad de obtener un resultado positivo para mantenerse en la pelea por el pase.

Con la victoria en penales sobre El Camino USA, Tamaulipas aseguró uno de los dos boletos disponibles para la final, donde volverá a enfrentar a la Selección Nacional Sub-15 en busca del campeonato de la Supercopa FMF.

El duelo está programado para disputarse este viernes 17 de Julio, en las instalaciones de la Federación Mexicana, a las 11:00 horas.

El Instituto del Deporte de Tamaulipas, que dirige Manuel Virués Lozano, brindó apoyo al representativo estatal durante su proceso de preparación y en el traslado a la sede del torneo, respaldo otorgado a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar la participación de las selecciones tamaulipecas en competencias nacionales.