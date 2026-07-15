Supervisan avance de la Estación Cuarentenaria Estatal “La Gloria”

Mainero, Tamaulipas. – Julio 15 de 2026 .- El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, acompañado por el director general de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Gerardo Guerrero González, y el director de Movilización del SENASICA, realizó una visita de supervisión a la construcción de la Estación Cuarentenaria Estatal “La Gloria”, ubicada en el municipio de Mainero.

Durante el recorrido, las autoridades constataron el avance físico de esta obra estratégica, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos para su desarrollo, la cual representa un proyecto prioritario para fortalecer la sanidad e inspección pecuaria en Tamaulipas.

Esta infraestructura forma parte de las acciones que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para reforzar la vigilancia, la prevención y el control sanitario en el estado, con el propósito de proteger el patrimonio pecuario y mantener los estándares que demanda el sector ganadero.

Asimismo, las autoridades reafirmaron la estrecha coordinación entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno de México para consolidar esta estación cuarentenaria, que permitirá fortalecer las labores de inspección, el control de la movilización pecuaria y la prevención de riesgos sanitarios.

Con la puesta en operación de la Estación Cuarentenaria Estatal “La Gloria”, Tamaulipas contará con una infraestructura estratégica que contribuirá a preservar el estatus sanitario del estado, brindando mayores garantías a los productores pecuarios y fortaleciendo la competitividad del sector ganadero.

Durante el recorrido también participaron José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; Ulises García Romero, director de Movilización del SENASICA y Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal.