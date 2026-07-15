POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Los que “suenan” fuerte electoralmente en N. Laredo

Estamos en la antesala de la definición de los perfiles que pueden competir por las 43 alcaldías de Tamaulipas, y han empezado a “sonar” nombres y trayectorias, valores y desempeños, antecedentes en la función pública y todo aquello que aporta elementos de valoración para ser tomados en cuenta por la sociedad y los partidos políticos en la renovación de sus alcaldes; de ahí, que en este espacio estamos mencionando a las figuras más prominentes en la carrera por el relevo municipal.

Hoy nos ocupamos de Nuevo Laredo donde suena fuerte el arquitecto Carlos Germán De Anda Hernández, una figura reconocida en materia de urbanización, y que destaca en el servicio público con una trayectoria de resultados, donde ha ejercido diferentes responsabilidades, entre ellas, secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio ambiente, además, ha liderado importantes proyectos de infraestructura y modernización de esa ciudad fronteriza.

Casas encuestadoras posicionan a Carlos de Anda como favorito con 41.7 %, por encima del diputado local, Sergio Ojeda que calificó con 32.1. % y de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deandar con 28.7 por ciento.

Cabe mencionar que, De Anda es figura relevante en el mundo de la urbanización, cuenta con estudios de posgrado realizados en Europa, así como una trayectoria en la función pública en Nuevo Laredo, donde es un arquitecto destacado y funcionario público reconocido por el acierto en el desempeño de sus responsabilidades.

Actualmente es secretario de Obras Públicas y a estado al frente de obras y proyectos claves en el gobierno municipal de Carmen Lilia Canturosas Villarreal; fue diputado local en la LXIII Legislatura local. Diversas encuestas lo posicionan como uno de los perfiles mejor rankeados para contender por la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, dejando atrás a personajes como Yahleel Abdala.

Estaremos pendientes de su evolución, este es sólo el despegue y empieza muy bien.

PARTIDOS POLÍTICOS RECIBIRÁN MENOS DINERO.- Resulta que los partidos de nueva creación, PAZ y Somos México, vienen a “recomponer” el presupuesto, porque este no se incrementará, pero tendrá que cumplir con el financiamiento que marca la ley, de tal manera que es el mismo recurso que antes se repartía entre 6 organizaciones y ahora va a ser dividido entre 8 institutos políticos.

No son recortes, sólo ajustes, pero el presupuesto para cada partido para terminar el 2026, será menor al que tenían, Morena, PT, MC, PRI, PAN y PVEM, al aplicarse una redistribución entre las ahora ocho fuerzas políticas al sumarse los institutos políticos PAZ y Somos México. Dice el refrán, donde comen 6 pueden comen 8.

La situación es que, para proporcionar recursos a los nuevos partidos políticos, el IETAM tendrá que reducir proporcionalmente, el financiamiento que reciben los seis partidos que tenían o tienen registro previo: Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, Verde, PT y PRI. Por lo menos en lo que resta de 2026, es el mismo recurso, pero en lugar de repartirlo entre 6, ahora lo tendrá que hacer entre 8.

El INE de Tamaulipas gestiona los recursos para esta redistribución, pero por lo pronto hay un ajuste de presupuesto. Los nuevos partidos políticos tienen derecho al 2 % de prerrogativas, en Tamaulipas suman 213 millones de pesos los que se destinan a todos los entes políticos, y el 30 % corresponde a los nuevos partidos (63.9 millones de pesos). Esto último lo declaro oficialmente la autoridad electoral.

CREA LA UAT DIRECCIÓN DE SALUD EMOCIONAL Y PSICOLOGÍA.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado formalizó la operación del Ecosistema Institucional de Salud Mental y Bienestar Universitario, cuya primera etapa centrará su atención en la comunidad estudiantil. En ese marco la primera autoridad universitaria presentó oficialmente a la titular de esa instancia, la Dra. Lorena Alicia Medina López.

El rector Anaya Alvarado, formalizó la creación de la Dirección de Salud Emocional y Psicología, una nueva instancia estratégica cuyo propósito es diseñar, coordinar e impulsar las políticas institucionales orientadas a la promoción del bienestar, la prevención de riesgos psicosociales y el fortalecimiento de la salud emocional en la Universidad.

Esto ocurrió en el marco de la Décima Octava reunión del Colegio de Directores, el rector presentó oficialmente a la Dra. Lorena Alicia Medina López como titular de esta área, destacando su trayectoria profesional como psicóloga, investigadora y docente universitaria con amplia experiencia en salud mental, desarrollo humano y gestión institucional.

De acuerdo con el plan institucional, la implementación de este proyecto se realizará de manera gradual y progresiva. En una primera etapa, las acciones estarán dirigidas a la población estudiantil, con el propósito de fortalecer los factores protectores, favorecer la permanencia escolar, contribuir de manera directa al éxito académico y atender oportunamente las necesidades relacionadas con la salud emocional de los jóvenes en las aulas.