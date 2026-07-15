Por: Raúl Terrazas Barraza

Claridad en bajas y altas de servidores públicos

Es válido, en el buen sentido de la palabra, que los nuevos funcionarios que llegan a hacerse cargo de áreas gubernamentales reciban, mediante actas y procedimientos establecidos en la normatividad, el estado en que se encuentran las oficinas que dejaron quienes se fueron.

Hay quienes consideran esta acción como engorrosa, pero en realidad es necesaria para que todo se encuentre documentado y así no haya dudas ni comentarios a posteriori que puedan afectar el desempeño de quienes llegan. Mientras tanto, quienes se fueron no sólo se van, sino que tienen un periodo de gracia para responder y hacerlo bien ante las dudas que surjan en las dependencias que manejaron.

Es por ello que el nuevo titular de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Luis García Reyes, revisa a detalle la situación en que se encuentra esa área tras la salida de Eduardo Rocha Orozco, aunque, a fuerza de ser sinceros, sabe cómo andan las cosas porque eran vecinos y se cobijaban en la misma Secretaría que es su cabeza de sector, la de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

En la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, que era la de García Reyes, también se requerirá de entrega-recepción; aunque debería adelantarse un poco el Congreso del Estado y trabajar una iniciativa para que de las dos comisiones se haga una sola. Al fin y al cabo, las acciones pueden hacerse desde una sola.

Se aplicará la misma estrategia en el caso de Samuel Badillo Amador, quien era subsecretario de Bienestar Social, porque, a decir de la titular de la dependencia, la doctora Silvia Casas González, el despedido tiene que cumplir con la entrega a conformidad del área que manejaba, y quien lo sustituye, Ángel Nájera Ortega, debe recibirla de conformidad para que las cosas sigan su curso normal.

Es más, el propio gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, hizo saber que los procesos de entrega-recepción son vigilados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de manera que no están sueltos y se hará aquello que es correcto conforme a la normatividad.

Importante es que todas las áreas de la administración gubernamental operen conforme a las responsabilidades que tienen los funcionarios, cosa que quedó muy clara desde el lunes pasado cuando, en la ceremonia de Honores a la Bandera, el mandatario tamaulipeco dejó clarísimo que el servicio público tiene que hacerse a conciencia, con honor y con claridad, porque se trata de trabajar en beneficio de la población.

Los otros

La otra cara de la moneda, es decir, aquellos que se retirarán del cargo público para esperar los tiempos políticos de sus partidos, está representada por el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, quien anunció la solicitud de licencia a partir del 30 de agosto, porque quiere acatar los lineamientos con miras a las elecciones del 2027.

Anuncia su licenciamiento con anticipación, pero adelantará una serie de acciones que trae en agenda, como la creación del ordenamiento territorial del municipio, mediante el cual se armonizará el desarrollo urbano, industrial y social de la ciudad.

Según el alcalde altamirense, separarse del cargo en esa fecha responde a las disposiciones establecidas por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, que señalan que, si son funcionarios, tienen que solicitar licencia el 30 de agosto para estar en condiciones de participar en la selección interna de las candidaturas.

Es entonces la fecha en que las licencias, renuncias o separaciones de los cargos se darán al por mayor, como ejercicio de congruencia partidista, aunque no puede descartarse el hecho de que otros más harán concha y se quedarán en los cargos hasta los primeros días del año que viene, cuando se acercará la hora de las encuestas que validarán las postulaciones.

A propósito de otros prospectos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Humberto Prieto Herrera, quien sueña con la candidatura para la alcaldía de Reynosa, estuvo en reunión con el gobernador Villarreal Anaya, en una acción que permite fortalecer la coordinación entre los dos poderes a favor del bienestar de las y los tamaulipecos; además, como lo exteriorizara en redes sociales el gobernador, hay diálogo y trabajo conjunto.

En la sesión extraordinaria del Consejo General Electoral del IETAM, que preside el licenciado Juan José Ramos Charre, el consejero Alfredo Díaz Díaz, de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, presentó la distribución del financiamiento público que se otorgará al nuevo partido, el PAZ, al que sólo se le asigna la parte igualitaria que corresponde a todos los institutos políticos que presentarán candidatos, y es por un monto de 126 mil 862 pesos.

Desde luego, ya fue reconocido como partido político por el Consejo, según el documento presentado por el consejero Ramos Charre, en virtud de que cumplió con la documentación que lo acredita como tal desde que el INE otorgó el registro.

Extraño es que todavía no aparezca el otro partido político que también ya tiene registro, Somos México, que se supone aglutinará a expanistas que ya no tienen cabida en la organización que ahora lideran en la entidad Gloria Garza Jiménez y César Verástegui Ostos, luego de que la Comisión Nacional de Elecciones les envió el acta en la que se reconoce el triunfo en el proceso de votación del cinco de julio pasado.

En la misma sesión del IETAM hubo un procedimiento sancionador contra Movimiento Ciudadano por incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida al Comité Ejecutivo Estatal de Tamaulipas, de conformidad con la resolución presentada por la consejera Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Este miércoles fue Día de la Secretaria, pero no de las secretarias de gabinete federal, estatal o municipal, sino de las personas que hacen que las oficinas públicas y las empresas funcionen de forma adecuada. Por ello, en todas partes aquellas personas que atienden a la sociedad y que cuidan el orden en cada área administrativa o técnica recibieron felicitaciones de sus compañeros y, desde luego, de sus jefes.

Entonces, habría que decir que las grandes organizaciones no sólo se construyen con liderazgo y visión, sino también con el talento, la disciplina y la entrega de mujeres y hombres que hacen posible que todo funcione con excelencia.

En este Día de la Secretaria es meritorio reconocer a quienes transforman la responsabilidad en confianza, la organización en resultados y el servicio en una verdadera vocación. El trabajo que llevan a cabo es el puente que conecta personas, procesos y objetivos; por ello, la contribución de las secretarias es invaluable y sólo queda expresar admiración y gratitud por su desempeño.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas fueron divulgados pensamientos y felicitaciones a las secretarias en su día, considerando su actividad como soporte para el éxito alcanzado en la transformación que se ha propuesto el rector, médico Dámaso Anaya Alvarado.

En la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, cuyo titular es Francisco Noriega, durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, la licenciada Julieta Rivera Villanueva, auditora especial de Desempeño, rindió protesta como Coordinadora de Control Interno.