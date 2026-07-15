Fortalece Tamaulipas la economía social con el Cuarto Foro de Cooperativas

-Más de 300 personas participaron en el encuentro, donde se formalizó la Red Estatal de NODESS, con representación de 35 cooperativas y 12 NODESS

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 15 de 2026.- Con la participación de más de 300 asistentes, representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, legisladores, instituciones educativas, organismos empresariales y organizaciones del sector social, la Secretaría de Economía de Tamaulipas llevó a cabo el 4º Foro de Cooperativas 2026: “Humanismo que Transforma”, un espacio de diálogo y el intercambio de experiencias orientado a fortalecer la economía social y solidaria en la entidad.

El acto inaugural estuvo a cargo de la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, quien destacó la importancia de impulsar modelos de organización productiva que promuevan un desarrollo económico incluyente y sostenible, fortalezcan las capacidades de las cooperativas y contribuyan al bienestar de las comunidades tamaulipecas.

En el encuentro participaron Luis Gutiérrez Reyes, director general de Financiamiento de la Secretaría de Economía del Gobierno de México; Luz María Rodríguez Pérez, diputada federal y secretaria de la Comisión de Economía Social; Irazú Marisol Sarabi, directora general del Instituto de Economía Social y Solidaria de Quintana Roo, así como titulares de dependencias estatales, autoridades municipales y representantes de instituciones educativas.

Como parte del programa, Juan Manuel Martínez Louvier, reconocido con el Premio a la Innovación Social 2025 de la Fundación Schwab-World Economic Forum, impartió la conferencia magistral “El Modelo Cooperativo como Eje de la Justicia Social”. Además, se desarrollaron cinco espacios temáticos sobre proyectos estratégicos, financiamiento cooperativo, experiencias exitosas, casos de éxito de los NODESS y la participación de la academia en el fortalecimiento de la economía social.

Durante el foro se compartieron proyectos y programas gubernamentales dirigidos al fortalecimiento del sector social de la economía, resaltando la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, las instituciones de educación superior y las organizaciones productivas para generar mayores oportunidades de desarrollo regional.

Como parte de los trabajos, se formalizó la Red Estatal de NODESS de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer la vinculación entre el gobierno, las instituciones educativas y la sociedad para impulsar proyectos de economía social.

Asimismo, estuvieron representadas 35 cooperativas y 12 NODESS, cuyos integrantes compartieron sus productos, servicios y experiencias.

Con acciones como este foro, el Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la economía social como un motor de desarrollo, inclusión y bienestar, promoviendo la organización comunitaria, el emprendimiento colectivo y la prosperidad compartida para las y los tamaulipecos.