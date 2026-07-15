Consolidan SEDENER y Eservices alianza en favor del sector petrolífero en Tamaulipas

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Julio 15 de 2026.- Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador, Américo Villarreal, para fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para el impulso del sector energético en Tamaulipas, es que la Secretaría de Desarrollo Energético firmó un Convenio Marco de Colaboración con la empresa Equipos y Servicios Industriales Generales (Eservices).

Dentro de los principales objetivos de esta firma, son los de promover el conocimiento, difusión y capacitación de la normativa, reglamentación y marco regulatorio al sector petrolífero y de empresarios gasolineros del estado, para su estricto cumplimiento y lograr que Tamaulipas tenga un sector gasolinero en orden.

El convenio fue suscrito por el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, quien destacó que estas alianzas fortalecen la capacitación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de acciones conjuntas que contribuyen al crecimiento del sector energético de Tamaulipas.

“Este convenio nos ayuda a brindar el acercamiento a las y los gasolineros, para el debido cumplimiento de los títulos de permiso otorgados por la federación, así como lograr las metas propuestas para el sector que buscan garantizar la seguridad, trazabilidad y calidad del suministro. Entonces esto es muy importante, particularmente porque la doctora, Alicia Zazueta, es una gran aliada de Tamaulipas”, destacó el secretario.

La directora general de Eservices, Alicia Zazueta Payán, explicó que este convenio tiene como propósito establecer mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para aprovechar de manera eficiente sus recursos humanos y materiales, desarrollando actividades que impulsen la profesionalización y competitividad del sector energético, particularmente en beneficio del sector gasolinero de la entidad.

Asimismo, anunció la participación de Eservices, en el próximo Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, que se celebrará del 27 al 29 de octubre en la Expo Tampico, fortaleciendo así, la política energética que impulsa el gobernador, Américo Villarreal, alineada al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal.

En la firma de convenio estuvieron presentes el director de proyectos de la Secretaría de Desarrollo Energético, Oscar Alan Rosales Medina, y el empresario, Ángel Noé Amador Vargas, que fungieron como testigos de honor.