DIF Tamaulipas mantiene abiertas las inscripciones para la Casa Club del Adulto Mayor

-Personas mayores de 60 años pueden inscribirse hasta el 17 de julio para participar en talleres culturales, deportivos, recreativos y de desarrollo personal en la Casa Club del Adulto Mayor de Ciudad Victoria.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 15 de 2026.- El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, mantiene abierto el periodo de inscripciones para la Casa Club del Adulto Mayor, un espacio dirigido a personas de 60 años y más que promueve una vida activa, saludable y plena mediante actividades de convivencia, aprendizaje y desarrollo integral.

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción hasta el 17 de julio para integrarse a las actividades que mejor se adapten a sus gustos e intereses. Como parte del proceso, recibirán una valoración médica que permitirá orientar su participación de acuerdo con su condición física, favoreciendo una experiencia segura y adecuada.

Ubicada en el 20 Méndez, en Ciudad Victoria, la Casa Club ofrece talleres y actividades recreativas, culturales, deportivas y de desarrollo personal que contribuyen al bienestar físico y emocional de sus participantes, además de fortalecer la convivencia, fomentar nuevas amistades y promover la inclusión social.

Entre las actividades que se imparten se encuentran baile de salón, yoga, gimnasia cerebral, manualidades, dibujo y pintura, computación, tejido, gimnasio, círculos de lectura, canto y otras disciplinas orientadas a fortalecer las habilidades y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Para completar el trámite de inscripción, las personas interesadas deberán presentar copia de la CURP, copia de una identificación oficial o credencial del INAPAM, copia del acta de nacimiento, tres fotografías tamaño infantil y cumplir con el proceso de valoración correspondiente.

Con la Casa Club del Adulto Mayor, el Sistema DIF Tamaulipas fortalece los lazos de comunidad y consolida espacios de encuentro que favorecen el desarrollo integral, la participación social y una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores.