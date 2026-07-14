Se consolida el Programa de Turismo Social en Tamaulipas

-Se suman dependencias y organismos al Programa de Turismo Social implementado por el Gobierno de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 14 de 2026.- En Tamaulipas sigue consolidándose el Programa de Turismo Social, una iniciativa implementada de manera conjunta por el DIF Tamaulipas, que dirige la doctora María de Villarreal y la Secretaría de Turismo del estado, a cargo de Benjamín Hernández Rodríguez.

“Cada vez son más las dependencias y organismos que se suman a esta noble causa, con el objetivo de hacer del turismo una herramienta de inclusión y bienestar para las familias tamaulipecas que, por diversas razones, no habían podido disfrutar de estos espacios”.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que para el gobernador Américo Villarreal Anaya es una prioridad fortalecer el tejido social y generar las mismas oportunidades para todos los tamaulipecos.

El Programa de Turismo Social permitió que el año pasado 1,193 personas disfrutaron de estas experiencias que son totalmente gratuitas y se espera superar esa cifra en el presente año.

Ahora, se firmó un importante convenio de colaboración con la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, encabezada por Luis García, que tiene bajo su resguardo el Zoológico Tamatán, Parque Recreativo Tamatán, Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal”, Museo Tamux, Mirador de Altas Cumbres y el Parque Ecológico Biósfera El Cielo.

“Resulta satisfactorio observar cómo personas que nunca habían visto el mar ahora pueden conocerlo, o cómo familias acceden por primera vez a la belleza natural de la Reserva de la Biósfera El Cielo, para admirar sus paisajes, descubrir su mundo nocturno o simplemente disfrutar de unas vacaciones que antes parecían inalcanzables”, refirió el funcionario estatal.

Este tipo de acciones no solo promueven el turismo interno, sino que contribuyen de manera significativa a la cohesión social, la equidad y el disfrute del rico patrimonio natural y cultural de Tamaulipas, concluyó Hernández Rodríguez.