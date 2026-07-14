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Refuerza Normal de Jaumave la formación de nuevos docentes en Tamaulipas

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Jaumave, Tamaulipas.– Julio 14 de 2026.- La formación de nuevas generaciones de maestras y maestros representa una de las tareas más trascendentales en la transformación educativa de Tamaulipas, se resaltó durante la ceremonia de graduación de la generación 2022-2026 de la Escuela Normal “Profr. y Gral. Alberto Carrera Torres”.

La ceremonia de la generación nombrada Alexis Antonio Pérez Rangel, en reconocimiento a su contribución y significado para esta generación de egresados, estuvo conformada por 124 estudiantes que culminaron su preparación profesional y recibieron el título que les acredita como licenciados en Educación Primaria y Educación Preescolar.

En representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, Héctor Manuel Hernández Navarro, director de Vinculación y Coordinación de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS), destacó la importancia de las instituciones formadoras de docentes en la construcción de un sistema educativo más inclusivo, humanista y de excelencia.

Reconoció el trabajo realizado por maestras y maestros, directivos y el personal de la institución, al señalar que la formación de nuevas generaciones de maestras y maestros es una tarea trascendental para el desarrollo social de Tamaulipas.

Asimismo, exhortó a las y los egresados a desempeñar su labor con responsabilidad y vocación de servicio.

“En cada aula tendrán la oportunidad de transformar vidas. Enseñen con profesionalismo, pero también con sensibilidad y empatía; reconozcan las diferencias de sus estudiantes y conviertan sus salones de clase en espacios donde todas y todos tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente”, enfatizó.

Resaltó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, bajo la conducción del gobernador Américo Villarreal Anaya, que, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, impulsa una educación de calidad, humanista e inclusiva para todas y todos los tamaulipecos.

Con este acto académico, la Escuela Normal “Profr. y Gral. Alberto Carrera Torres” refrenda su compromiso con la formación de profesionales de la educación preparados para responder a los retos actuales de la enseñanza y contribuir, desde las aulas, al fortalecimiento del desarrollo educativo y social de Tamaulipas.

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